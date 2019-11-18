Ливанцы превратили Infiniti в 1250-сильный гиперкар

Ливанская фирма Zedro Motors, базирующаяся в ОАЭ, представила свою первую модель – гиперкар Notorious. Модель построена на базе купе Infiniti G37/Q60 первого поколения и оснащена 1250-сильным мотором.
Кузов с агрессивным дизайном у Zedro Notorious полностью новый. Родство с Infiniti выдаёт лишь форма остекления. По желанию клиента, кузов могут выполнить из стекловолокна или более дорогого и прочного карбона.
По словам представителей фирмы, полной переделке подвергли только кузов, а значит, 3,7-литровый бензиновый V6 не меняли на другой. Для двигателя предложено два варианта увеличения мощности: с базовым автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, а с топовым – за 3,4 секунды, в котором с помощью двух турбин мощность мотора увеличена до 1250 лошадиных сил.
Всего построят 100 экземпляров Zedro Notorious с начальной стоимостью около 65 000 долларов (4,1 миллиона рублей). В Zedro Motors похвастались, что модель легко зарегистрировать в любой стране и что пять двухдверок уже зарезервировано.
Купе Infiniti G37 представили в 2007 году, а в 2013 году модель переименовали в Q60, после чего двухдверка производилась ещё три года. Её оснащали атмосферным 3,7-литровым двигателем мощностью 333 л.с. (363 Н·м), который разгонял автомобиль до 100 км/ч за 5,9 секунды.
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