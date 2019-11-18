Ливанцы превратили Infiniti в 1250-сильный гиперкар

Кузов с агрессивным дизайном у Zedro Notorious полностью новый. Родство с Infiniti выдаёт лишь форма остекления. По желанию клиента, кузов могут выполнить из стекловолокна или более дорогого и прочного карбона.

По словам представителей фирмы, полной переделке подвергли только кузов, а значит, 3,7-литровый бензиновый V6 не меняли на другой. Для двигателя предложено два варианта увеличения мощности: с базовым автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, а с топовым – за 3,4 секунды, в котором с помощью двух турбин мощность мотора увеличена до 1250 лошадиных сил.