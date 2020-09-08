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BMW Z3 M Coupe в редком синем цвете продают за 4,4 миллиона рублей

Таких автомобилей в США было отгружено всего 16. На одометре Z3 M Coupe — чуть больше 53 000 километров.
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На американском онлайн-аукционе Bring A Trailer выставили на продажу купе BMW Z3 M 2002 года выпуска очень редкого цвета Laguna Seca Blue. Таких автомобилей в США было отгружено всего 16. Ставка сейчас составляет 57 500 долларов (почти 4,4 миллиона рублей). Аукцион по лоту заканчи­вается во вторник, 8 сентября.

  • На одометре — чуть больше 53 000 километров. В описании к лоту говорится, что этот Z3 M Coupe не был в авариях, а фото­графии подтверждают отличное состояние кузова и салона.

  • Заднеприводное купе Z3 M оснащено бензиновой рядной «шестёркой» на 315 л.с. (S54), пятиступенчатой механической коробкой и дифферен­циалом повышенного трения. Будучи новой, такая машина набирала первую сотню за 5,3 секунды, максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

  • От обычного BMW Z3 «эмку» отличают расширенные передние и задние крылья, другой передний бампер. Из нестандартного оборудо­вания на автомобиле установлены выпускная система Magnum и составные 19-дюймовые диски BBS с разно­размерными шинами спереди и сзади.

  • В комплектацию входит кондиционер, CD-магни­тола, люк в крыше с электро­приводом. Сиденья – с механическими регулировками. 

Как вам такой BMW M?

Слабоват по нынешним меркам
Достоин звания классики
Предпочёл бы другую «эмку» из той эпохи

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#Спорткары#Аукционы#BMW#Z3 M
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