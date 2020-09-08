BMW Z3 M Coupe в редком синем цвете продают за 4,4 миллиона рублей

На одометре — чуть больше 53 000 километров. В описании к лоту говорится, что этот Z3 M Coupe не был в авариях, а фото­графии подтверждают отличное состояние кузова и салона.

Заднеприводное купе Z3 M оснащено бензиновой рядной «шестёркой» на 315 л.с. (S54), пятиступенчатой механической коробкой и дифферен­циалом повышенного трения. Будучи новой, такая машина набирала первую сотню за 5,3 секунды, максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

От обычного BMW Z3 «эмку» отличают расширенные передние и задние крылья, другой передний бампер. Из нестандартного оборудо­вания на автомобиле установлены выпускная система Magnum и составные 19-дюймовые диски BBS с разно­размерными шинами спереди и сзади.