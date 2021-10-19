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Заряженный кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 с четырьмя цилиндрами: первые фото

Ожидается, что со сменой поколений GLC 63 станет очень мощным гибридом
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Компания Mercedes-Benz вывела на тесты AMG-модификацию вседорожника GLC: изображения тестового прототипа публикует издание Carscoops. Как ожидается, на самой мощной версии кроссовера традиционный V8 объёмом 4,0 литра уступит своё место гибридной силовой установке на базе двухлитровой «турбочетвёрки».

  • Впервые прототипы нового Mercedes-Benz GLC были замечены на дорогах ещё около года назад. Однако заряженную версию в этом закамуфли­рованном кроссовере выдают хорошо различимые фирменная радиаторная решётка Panamericana и уменьшенный дорожный просвет. Кроме того, можно заметить колёсные диски другого дизайна и красные тормозные суппорты, а также «четырёх­ствольную» выхлопную систему и передний бампер с развитыми воздухо­заборниками.
  • Предполагается, что оформление интерьера для вседорожника позаим­ствуют у нового Mercedes-Benz C‑класса. Это означает в частности применение двух крупных экранов на передней панели — 12,3-дюймового для приборов и вертикально ориенти­рованного дисплея диагональю 11,9 дюйма на центральной консоли.
  • Издание предполагает, что заряженная версия С‑класса и кроссовер AMG GLC 63 разделят гибридную силовую установку. Её составят из двух­литровой «турбо­четвёрки», электро­мотора на задней оси с отдачей 204 л.с. и 320 Нм, а также компактного 61-кило­ваттного аккумулятора. Вместе они смогут развивать до 650 л.с.
  • Актуальный кроссовер от AMG продаётся в России только в кузове кросс-купе и исполнении 63 S. Такая версия комплектуется 510-сильным V8 в паре с девяти­ступенчатым «автоматом» и полным приводом и стоит минимум 10 100 000 рублей.

Стандартная модификация Mercedes-Benz GLC может быть представлена в первой половине следующего года. При этом дебют заряженной версии, как ожидается, состоится ближе к концу 2022‑го.

Кроссовер AMG с четырёхцилиндровым мотором — как вам?

Какая разница, сколько цилиндров, главное — сколько лошадей!
Нет, AMG — это только V8, заберите себе свои «жужжалки»!

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#Премиальные кроссоверы#Mercedes-Benz#GLC AMG#Шпионы#Кроссоверы
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