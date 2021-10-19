Заряженный кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 с четырьмя цилиндрами: первые фото

Впервые прототипы нового Mercedes-Benz GLC были замечены на дорогах ещё около года назад. Однако заряженную версию в этом закамуфли­рованном кроссовере выдают хорошо различимые фирменная радиаторная решётка Panamericana и уменьшенный дорожный просвет. Кроме того, можно заметить колёсные диски другого дизайна и красные тормозные суппорты, а также «четырёх­ствольную» выхлопную систему и передний бампер с развитыми воздухо­заборниками.

Предполагается, что оформление интерьера для вседорожника позаим­ствуют у нового Mercedes-Benz C‑класса. Это означает в частности применение двух крупных экранов на передней панели — 12,3-дюймового для приборов и вертикально ориенти­рованного дисплея диагональю 11,9 дюйма на центральной консоли.

Издание предполагает, что заряженная версия С‑класса и кроссовер AMG GLC 63 разделят гибридную силовую установку. Её составят из двух­литровой «турбо­четвёрки», электро­мотора на задней оси с отдачей 204 л.с. и 320 Нм, а также компактного 61-кило­ваттного аккумулятора. Вместе они смогут развивать до 650 л.с.

Актуальный кроссовер от AMG продаётся в России только в кузове кросс-купе и исполнении 63 S. Такая версия комплектуется 510-сильным V8 в паре с девяти­ступенчатым «автоматом» и полным приводом и стоит минимум 10 100 000 рублей.

Стандартная модификация Mercedes-Benz GLC может быть представлена в первой половине следующего года. При этом дебют заряженной версии, как ожидается, состоится ближе к концу 2022‑го.