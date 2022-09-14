Компания Chrysler показала мощнейшую версию седана 300 — она набирает 100 км/ч за 4,3 секунды

Компания Chrysler представила заряженную версию седана 300, которая появится на рынке весной следующего года под названием 300C. Спортивный седан укомплектовали 6,4-литровым V8 Hemi на 492 л.с. и 644 Нм крутящего момента, хотя ранее предполагалось, что 300C получит 717-сильную версию знаменитого V8 Hellcat. Будет выпущено всего 2200 экземпляров Chrysler 300C, и, по предварительным данным, эта модификация станет своего рода прощанием производителя с моделью.
- Самый мощный двигатель, который устанавливается на стандартный Chrysler 300, развивает при объёме 5,7 литра 368 л.с. и 534 Нм крутящего момента. Такой седан набирает 60 миль в час (96 км/ч) примерно за 6 секунд, тогда как новинка способна проделать это за 4,3 секунды. Максимальная скорость Chrysler 300C — 257 км/ч.
- Двигатель работает с восьмидиапазонным «автоматом», способным менять передачи за 160 миллисекунд. Кроме того, в базовую комплектацию спортседана войдут самоблокирующийся дифференциал, тормоза Brembo с красными четырёхпоршневыми суппортами, адаптивные амортизаторы в подвеске и выхлопная система с активным клапаном.
- Основными внешними отличиями новой модификации 300C помимо характерного логотипа на решётке станут 20-дюймовые колёсные диски, спойлер на крышке багажника и затемнённая отделка. В салоне появятся алюминиевые и карбоновые акценты, а также отделка чёрной кожей с контрастной серебристой строчкой.
- Приём заказов компания уже открыла: цены на новинку начинаются с 55 тысяч долларов (примерно на 10 тысяч дороже Chrysler 300 со стандартным V8). Для рынка США будет выпущено только 2000 машин, ещё 200 сделают для покупателей из Канады. Предполагается, что 2023 модельный год станет последним для седана, но чем именно Chrysler намерена его заменить, пока неизвестно.
Ещё одна модель, которая вскоре уйдёт в прошлое — лифтбек Volkswagen Arteon. В 2024 году компания намерена вывести на рынок электрическую альтернативу — пятиметровый седан на батарейках ID. Aero.
Можно считать Chrysler 300C конкурентом BMW M5?
Почему бы и нет
Не-а, явно не дотягивает
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