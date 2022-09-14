Компания Chrysler показала мощнейшую версию седана 300 — она набирает 100 км/ч за 4,3 секунды

Приём заказов компания уже открыла: цены на новинку начинаются с 55 тысяч долларов (примерно на 10 тысяч дороже Chrysler 300 со стандартным V8). Для рынка США будет выпущено только 2000 машин, ещё 200 сделают для покупателей из Канады. Предполагается, что 2023 модельный год станет последним для седана, но чем именно Chrysler намерена его заменить, пока неизвестно.