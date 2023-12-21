Запущено движение по трассе М-12 от Москвы до Казани

На магистрали М-12 открыто движение на участке от Москвы до Казани. Как сообщает ТАСС, в церемонии запуска приняли участие Владимир Путин и Рустам Минниханов. Теперь дорога от столицы России до столицы Татарстана займёт не 12 часов, а примерно вдвое меньше.