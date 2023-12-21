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Запущено движение по трассе М-12 от Москвы до Казани

Время в пути между двумя мегаполисами сократится примерно вдвое
Новости
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На магистрали М-12 открыто движение на участке от Москвы до Казани. Как сообщает ТАСС, в церемонии запуска приняли участие Владимир Путин и Рустам Минниханов. Теперь дорога от столицы России до столицы Татарстана займёт не 12 часов, а примерно вдвое меньше.

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  • Движение открыли раньше запланированного срока. Первоначально предполагалось, что магистраль заработает в 2027 году, потом сроки скорректировали до 2024-го.
  • Протяжённость нового участка — 810 километров, разрешённая скорость движения — 110 км/ч. На магистрали предусмотрены многофункциональные зоны и безбарьерная система оплаты.
  • В будущем М-12 протянут до Екатеринбурга за счёт реконструкции трассы М-7 и строительства новых дорожных участков. К примеру, по данным Автодора, на середину декабря готовность участка Дюртюли — Ачит в Пермском крае длиной 92 километра составляла 20%. Завершить строительство дороги до Екатеринбурга планируют в 2024 году, позже магистраль продлят до Тюмени.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани для легкового автомобиля составит 4481 рубль, для владельцев транспондеров предусмотрена 15-процентная скидка. Переправа на другой берег Волги обойдётся ещё в 319 рублей.

Ну что, собираемся в Казань?

Да, похоже, пора
Нет, мы лучше в Москву

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Фото на обложке: Автодор

#Дороги
Комментарии
Комментарии6
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21 декабря 2023
Очень классная и нужная трасса, но очень дорогая конечно
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21 декабря 2023
Очередная обдираловка народа за их же деньги
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22 декабря 2023
Очень дорого!
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22 декабря 2023
Дорого,однако, а альтернатива будет?
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22 декабря 2023
она есть, М7 называется
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28 ноября 2025
Теперь М7 скорее всего забросят,чтобы отбить побыстрее затраты на М12.
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