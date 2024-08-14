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Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца года

Российское правительство продлило ограничение на вывоз бензина из страны до 31 декабря 2024 года. Как отмечается в телеграм-канале кабмина, решение принято «для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах». При этом ранее предполагалось, что запрет на экспорт перестанет действовать в ноябре.
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Российское правительство продлило ограничение на вывоз бензина из страны до 31 декабря 2024 года. Как отмечается в телеграм-канале кабмина, решение принято «для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах». При этом ранее предполагалось, что запрет на экспорт перестанет действовать в ноябре.

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  • Первоначально ограничение ввели в начале весны до конца лета, но с мая по июль включительно мера фактически не действовала ввиду насыщения рынка топливом. С 1 августа власти снова запретили отправлять бензин за границу, объяснив это тем, что и биржевые, и розничные цены заметно выросли.
  • В правительстве пояснили, что нынешнее ограничение не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений и оказание международной гуманитарной помощи. Обычным россиянам также не запрещено вывозить бензин для личного пользования.

Подобное эмбарго на экспорт нефтепродуктов уже действовало в России в сентябре–ноябре 2023 года. На зимний период его отменяли ввиду сезонного падения спроса, а также для того, чтобы сохранить высокий объём производства на отечественных нефтеперерабатывающих предприятиях.

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Фото на обложке: Газпромнефть

#Топливо
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