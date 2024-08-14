Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца года

Российское правительство продлило ограничение на вывоз бензина из страны до 31 декабря 2024 года. Как отмечается в телеграм-канале кабмина, решение принято «для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах». При этом ранее предполагалось, что запрет на экспорт перестанет действовать в ноябре.