Рассекречен интерьер нового суперкара Lexus

Компания Lexus привезла в Гудвуд два закамуфлированных прототипа нового суперкара. В видеотрансляции с фестиваля есть несколько кадров, на которых мелькает интерьер ещё не представленной официально модели. Скриншоты из ролика опубликовал портал Carscoops.
- На Фестиваль скорости привезли трековую и дорожную версии, салон последней и представлен на опубликованных фото. Он отделан красной кожей, алюминием и алькантарой. Кокпит выглядит изысканно, а отнюдь не аскетично.
- Каркас сидений выполнен из углеволокна. Под мультимедийным экраном нашлось место ряду физических клавиш. Сложно сказать точно, но центральная консоль, похоже, не развёрнута в сторону водителя, как это часто бывает на спортивных машинах.
- Конкретики о суперкарах пока немного. Неизвестно даже, под какой маркой они выйдут на рынок. Предполагаются названия Toyota GT и Lexus LFR. В качестве двигателя ожидается V8 с двойным наддувом, возможно, дополненный электромоторами. Мощность может достигнуть 800 лошадиных сил.
Плотный камуфляж не мешает заметить, что внешность суперкаров выполнена в стилистике концепта Toyota GR GT3 2022 года. Вывод о трековом характере одной из машин делается на основании того, что она укомплектована более агрессивным аэродинамическим оперением, включая регулируемый сплиттер и крупное антикрыло. Официальная премьера суперкара может состояться до конца 2025 года.
Чем станет этот суперкар?
Бомбой в своём сегменте
Потеряется на фоне конкурентов
Провалится и тихо уйдёт
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