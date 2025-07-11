Рассекречен интерьер нового суперкара Lexus

На Фестиваль скорости привезли трековую и дорожную версии, салон последней и представлен на опубликованных фото. Он отделан красной кожей, алюминием и алькантарой. Кокпит выглядит изысканно, а отнюдь не аскетично.

Каркас сидений выполнен из углеволокна. Под мультимедийным экраном нашлось место ряду физических клавиш. Сложно сказать точно, но центральная консоль, похоже, не развёрнута в сторону водителя, как это часто бывает на спортивных машинах.

Конкретики о суперкарах пока немного. Неизвестно даже, под какой маркой они выйдут на рынок. Предполагаются названия Toyota GT и Lexus LFR . В качестве двигателя ожидается V 8 с двойным наддувом, возможно, дополненный электромоторами. Мощность может достигнуть 800 лошадиных сил.

Плотный камуфляж не мешает заметить, что внешность суперкаров выполнена в стилистике концепта Toyota GR GT3 2022 года. Вывод о трековом характере одной из машин делается на основании того, что она укомплектована более агрессивным аэродинамическим оперением, включая регулируемый сплиттер и крупное антикрыло. Официальная премьера суперкара может состояться до конца 2025 года.