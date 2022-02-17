Заготовку кузова одного из первых болидов Формулы-1 нашли спустя 70 лет

После пятилетних поисков обнаружена заготовка кузова первого болида британской формульной команды BRM. Он был создан в 1949 году и, несмотря на очевидную ценность, пропал более чем на 70 лет, пишет The Drive.
- Болид BRM P15 в 1950 году выиграл заезд в Гудвуде. Это не было этапом Формулы-1, но являлось относящимся к ней событием. После этого судьба автомобиля неизвестна. Однако недавно энтузиасты, уверенные в существовании хотя бы его останков, организовали поиски, которые увенчались успехом.
- В один момент инженер Джордж Грей просто забрал свою «работу» домой. Затем конструкцию болида модернизировали, и деревянный каркас для кузова так и остался на чердаке дома инженера. Все эти годы ни он, ни его наследники не думали, какая ценность у них находится.
- Кузов станет основой для трёх реплик болида BRM P15. Первый достанется семье основателей команды. Вторую продадут Ричарду Миллу, часовщику, владельцу гоночной команды и коллекционеру гоночных машин. Ну а третью сможет купить любой желающий. Цена не объявлена, но гарантированно будет очень высокой.
- BRM была первой командой Формулы-1 в Великобритании. В поисках артефакта помогали историки, журналисты, коллекционеры и бывший инженер BAR F1 Джеффри Марш.
Ранее с аукциона Collecting Cars за 32 500 фунтов (3,3 миллиона рублей) ушёл двигатель TAG-Porsche, выпускавшийся в 1984–1987 годах для болидов McLaren MP4/2. Это 29‑й мотор из 40 построенных. При объёме 1,5 литра агрегат развивал порядка 1000 л.с.
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