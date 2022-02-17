Заготовку кузова одного из первых болидов Формулы-1 нашли спустя 70 лет

В один момент инженер Джордж Грей просто забрал свою «работу» домой. Затем конструкцию болида модернизировали, и деревянный каркас для кузова так и остался на чердаке дома инженера. Все эти годы ни он, ни его наследники не думали, какая ценность у них находится.