Задержаны водители, устроившие GTA на МКАД

Telegram-канал Mash сообщил новые детали недавнего инцидента на МКАД, в котором водители таранили друг друга. Виновники происшествия задержаны, и им предъявлены обвинения.
- За рулём черного седана Chevrolet Lacetti находился 29-летний водитель. Из белого Kia Rio ему начали жестикулировать, вынуждая остановиться: якобы произошло ДТП. Владелец Chevrolet был уверен, что ничего подобного не было, и из-за агрессивности оппонента попытался уехать.
- Что началось дальше, можно наблюдать на кадрах с видеорегистратора, сделанных из ехавшего следом автомобиля. К первому Kia присоединился точно такой же второй автомобиль, и вместе они стали таранить Chevrolet, принуждая к остановке. Сообщается, что был ещё и третий агрессор — старый Mercedes С‑класса можно видеть на некоторых кадрах, но он в ДТП не участвовал.
- В итоге Chevrolet всё же прижали к обочине, но вытащить из машины водителя не смогли, и он снова уехал. После этого потерпевший остановился около первого попавшегося экипажа полиции и объяснил ситуацию. Водителей двух Kia — 34-летнего Вали Нурзуллоева и 33-летнего Ислома Анварзода — задержали. На них оформили пять административных протоколов и завели уголовное дело за порчу имущества из хулиганских побуждений.
Как вам такое?
Дичь полная
Завелись ребята, бывает
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