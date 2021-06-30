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Задержаны водители, устроившие GTA на МКАД

Выяснились новые подробности дорожного инцидента на МКАД, в котором водители таранили друг друга
Новости
14

Telegram-канал Mash сообщил новые детали недавнего инцидента на МКАД, в котором водители таранили друг друга. Виновники происшествия задержаны, и им предъявлены обвинения.

  • За рулём черного седана Chevrolet Lacetti находился 29-летний водитель. Из белого Kia Rio ему начали жестикулировать, вынуждая остановиться: якобы произошло ДТП. Владелец Chevrolet был уверен, что ничего подобного не было, и из-за агрессивности оппонента попытался уехать.
  • Что началось дальше, можно наблюдать на кадрах с видео­регистратора, сделанных из ехавшего следом автомобиля. К первому Kia присоединился точно такой же второй автомобиль, и вместе они стали таранить Chevrolet, принуждая к остановке. Сообщается, что был ещё и третий агрессор — старый Mercedes С‑класса можно видеть на некоторых кадрах, но он в ДТП не участвовал.
  • В итоге Chevrolet всё же прижали к обочине, но вытащить из машины водителя не смогли, и он снова уехал. После этого потерпевший остановился около первого попавшегося экипажа полиции и объяснил ситуацию. Водителей двух Kia — 34-летнего Вали Нурзуллоева и 33-летнего Ислома Анварзода — задержали. На них оформили пять административных протоколов и завели уголовное дело за порчу имущества из хулиганских побуждений.

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Дичь полная
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Комментарии
Комментарии14
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30 июня 2021
Коренные московские гастары страх совсем потеряли....
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1 июля 2021
Какие-то Рулоны Обоевы и Ушаты Помоевы. Как и предполагалось, что это рафики азиатские)
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Комментарий удален
1 июля 2021
Зверьки совсем охренели суки
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2 июля 2021
кто-то удивлен? сраные дикие обезьяны!
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3 июля 2021
Безнаказанность порождает вседозволенность. Гастеры это давно пронюхали и занимаются непотребством. Пока государство проветривает тюрьмы, такое будет все чаще и чаще. Про таксистов, с правами купленными в ауле, вообще промолчу. За день не от одного балбеса уворачиваться приходится. Чего стоит каршеринг… Ощущение, что этих представителей нетрадиционной шоферской ориентации, специально курсам хамства обучают, и с правами вторую жизнь выдают. Езжу по Москве с 2003 года, всегда был движ и суета, но на текущий период времени, водить в Москве, сродни передвигаться по минному полю.
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1
3 июля 2021
Это уже не копатели траншей и укладчики асфальта - это автоподставщики, пока еще начинающие. Очень богатые и влиятельные люди не только в своем кишлаке, а во всем районе!
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3 июля 2021
Им придется оооочень долго работать что бы выплатить ущерб.
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6 июня 2025
Riv1979, а будут платить? Таких надо сажать в долговую тюрьму на неопределëнный срок до окончания выплаты иначе ни как разбегутся
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3 июля 2021
судить уродов.. или власть только аппонентов может судтить?
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3 июля 2021
пересадить на ишаков-и своим ходом на родину.
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4 июля 2021
Шюрки хотели развести водителя ,хатели бабла срубить по легкаму....и в аул свалить на родину.
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5 июля 2021
Обоих пересадить на ишаков и отправить в родной аул
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6 июня 2025
Л Евгений, легко отделаются
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