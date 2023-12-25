Один из 300 созданных внедорожников Lamborghini LM002 выставили на аукцион

На аукционе Bring a Trailer идут торги за единственный полноценный внедорожник, когда-либо спроектированный Lamborghini, — модель LM002. Компания собрала всего около 300 таких машин, и выставленный на продажу экземпляр с момента выпуска в 1991 году проехал около 24 тысяч километров. За необычный Lamborghini уже предлагают 235 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 8 дней, и, вероятнее всего, ставки будут повышаться.
- Lamborghini LM002 появился в результате попыток фирмы разработать проходимый и выносливый внедорожник для Министерства обороны США или геологоразведочных компаний. Проект не был принят в силу ряда конструктивных особенностей, но появившиеся в ходе него наработки легли в основу серийной модели.
- В отличие от прототипов Cheetah и LM001, серийный LM 002 имеет переднемоторную компоновку. Для внедорожника задействовали V12 от Lamborghini Countach, который при объёме 5,2 литра развивал 450 л.с. Работает двигатель с пятиступенчатой «механикой» ZF, раздаточной коробкой, системой подключаемого полного привода и блокируемым межосевым дифференциалом.
- Выставленный на продажу экземпляр последние 22 года принадлежит одному владельцу, который за это время добавил к пробегу около 9 тысяч километров. Автомобиль находится в неплохом состоянии, но в 2022 году был полностью перекрашен. Кроме того, внедорожник укомплектован шинами Pirelli Scorpion образца 2002 года, которые требуют замены.
- На кожухе запасного колеса внедорожника видна надпись LM/American. Это название спецверсии, которой Lamborghini завершила производство модели — в особом исполнении было выпущено всего 60 машин. Однако продавец не упоминает принадлежность именно этого экземпляра к лимитированной партии.
Осенью прошлого года на аукцион RM Sotheby's выставлялся ещё один Lamborghini LM002, выпущенный в том же году, но проехавший менее 9 тысяч километров. Внедорожник сменил владельца за 368 тысяч долларов. Цена нового Mercedes-Benz G-класса в США стартует от 140 тысяч долларов.
При прочих равных — новый Гелендваген или 30-летний Lamborghini?
Я за новое из Германии
Я за классику из Италии
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