Один из 300 созданных внедорожников Lamborghini LM002 выставили на аукцион

На аукционе Bring a Trailer идут торги за единственный полноценный внедорожник, когда-либо спроектированный Lamborghini, — модель LM002. Компания собрала всего около 300 таких машин, и выставленный на продажу экземпляр с момента выпуска в 1991 году проехал около 24 тысяч километров. За необычный Lamborghini уже предлагают 235 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 8 дней, и, вероятнее всего, ставки будут повышаться.