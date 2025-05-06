За самодельную реплику одного из первых Бэтмобилей предложили 93 тысячи долларов

Сериал о приключениях Чёрного рыцаря выходил в период с 1966 по 1968 год, и задействованный в нём автомобиль считается одним из первых полноценных Бэтмобилей в истории этого персонажа. Создал машину известнейший кастомайзер Джордж Баррис, который взял для неё шасси одного из тогдашних концептов Lincoln. Таким образом, создатель реплики отдал должное исторической преемственности.