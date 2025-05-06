За самодельную реплику одного из первых Бэтмобилей предложили 93 тысячи долларов

На аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу Lincoln Continental, выпущенный в 1979 году. За день до конца торгов за автомобиль предлагают 93 333 доллара. Столь высокая ставка объясняется тем, что Continental переделали в детальную реплику Бэтмобиля из сериала 1960-х и укомплектовали альтернативным двигателем.
- Сериал о приключениях Чёрного рыцаря выходил в период с 1966 по 1968 год, и задействованный в нём автомобиль считается одним из первых полноценных Бэтмобилей в истории этого персонажа. Создал машину известнейший кастомайзер Джордж Баррис, который взял для неё шасси одного из тогдашних концептов Lincoln. Таким образом, создатель реплики отдал должное исторической преемственности.
- Кузовные панели, скопированные с экранного прототипа, выполнены из стеклопластика. Реплика, как и оригинал, располагает массивными хвостовыми «плавниками» и «пузырями» остекления, имитацией ракетного ускорителя и установленным на своеобразной арке красным проблесковым маячком. В интерьере Continental также есть имитаторы устройств, применённых на Бэтмобиле.
- Автомобиль укомплектован V8 объёмом 6,5 литра, доработанным при помощи некоторых компонентов от Edelbrock, и трёхступенчатым «автоматом». Отдача агрегата не уточняется. Оригинальный Бэтмобиль его создатель Джордж Баррис выкупил у съёмочной группы по завершении сериала (принято считать, что сумма сделки составила один доллар) и владел им до 2013 года, когда продал машину с аукциона. Выручить удалось 4,2 миллиона долларов.
Осенью прошлого года стало известно о начале относительно массового производства лицензированных копий ещё одной машины Брюса Уэйна — Тамблера из трилогии Кристофера Нолана. Стартовая цена этой реплики составила 3 миллиона долларов.
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