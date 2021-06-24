За ржавый Porsche, 40 лет простоявший в сарае, выложили больше 3 миллионов рублей

На онлайн-аукционе eBay завершились торги за спорткар Porsche 356B, выпущенный в 1962 году. Перед продажей купе извлекли из сарая, в котором оно провело последние четыре десятка лет, и выставили на продажу как есть, не приводя в порядок. За раритет заплатили 45 тысяч долларов или 3,26 миллиона рублей по актуальному курсу.
- Porsche 356B — одна из поздних модификаций спорткара, который официально считается первой массовой моделью марки Porsche. Его выпуск начался в 1948 году и продолжался вплоть до 1965 года, когда модель уступила своё место Porsche 911. Исполнение с литерой B выпускалось с 1959 по 1964 год. Было собрано около 30 тысяч экземпляров, но версия 356B Type 6, представителем которой являлся этот Porsche, считается более редкой — её отличали главным образом некоторые нюансы внешности.
- Именно этот экземпляр первоначально был окрашен в ярко-синий цвет, однако за прошедшие годы краска полностью слезла, оставив лишь грунтовку пополам с пятнами ржавчины. У купе ржавчиной покрыт не только кузов, но и детали ходовой части, а салон пришёл в негодность практически полностью: уцелели лишь пассажирское сиденье и дверные карты.
- Продавец уверяет, что двигатель старого Porsche заводится, а сам автомобиль всё ещё способен передвигаться самостоятельно. Спецификации купе не уточняются, но Porsche комплектовала 356B оппозитным четырёхцилиндровым мотором объёмом 1,6 литра, который развивал 60 л.с., и с четырёхступенчатой механической коробкой. Утверждается, что этот экземпляр может стать донором для строительства рэт-рода или коллекционной ценностью (если потратиться на его реставрацию).
Такие находки в целом не редкость, так как коллекционерам порой удаётся обнаружить и более ценные экземпляры. К примеру, весной нынешнего года в США нашли Porsche 550 Spyder, простоявший запертым в контейнере более 35 лет. Спорткар может стоить несколько миллионов долларов.
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