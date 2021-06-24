За ржавый Porsche, 40 лет простоявший в сарае, выложили больше 3 миллионов рублей

На онлайн-аукционе eBay завершились торги за спорткар Porsche 356B, выпущенный в 1962 году. Перед продажей купе извлекли из сарая, в котором оно провело последние четыре десятка лет, и выставили на продажу как есть, не приводя в порядок. За раритет заплатили 45 тысяч долларов или 3,26 миллиона рублей по актуальному курсу.