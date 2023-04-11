За неявку в военкомат будут лишать водительских прав: закон принят

Госдума сегодня, 11 апреля во втором и третьем чтении приняла так называемый «Закон об электронных повестках», пишет ТАСС. Он включает в себя не только новые способы рассылки повесток, но и ограничения в правах для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки. Среди возможных ограничительных мер — запрет на управление автомобилем.
Новый закон разрешает вручать повестки не только лично в руки под роспись, как было раньше. Теперь военнообязанные будут получать уведомления электронным способом — через сервис госуслуг. Кроме того, закон допускает их отправку заказными письмами по почте. Утверждается, что новые методы будут дублировать традиционные бумажные повестки.
- В случае неявки по повестке против уклонистов будут вводить различные ограничения. В поправках упоминаются, к примеру, запрет на открытие ИП и сделки с имуществом, нельзя будет взять кредит и управлять автомобилем. Региональным властям делегировано право вводить собственные ограничения — например, лишать неявившихся в военкомат каких-либо льгот.
- Каким образом будут работать обеспечительные меры, пока неясно. По одной из версий, к реализации ограничения права на управление транспортом привлекут службу судебных приставов. ФССП уже располагает механизмом, позволяющим временно запрещать гражданам водить автомобиль — ограничение накладывается, к примеру, из-за накопившихся долгов.
- Сейчас поправки, принятые Госдумой, должен одобрить Совет федерации и подписать президент.
В конце марта стало известно, что за два месяца 2023 года право управления автомобилем было приостановлено в рамках 286,4 тысячи исполнительных производств. Всего же за 2022 год россиян с таким ограничением судебные приставы насчитали 395,6 тысячи.
А вас лишали водительских прав?
Подождите
Новости загружаются
Фото на обложке: Вячеслав Крылов, Журнал Авто.ру