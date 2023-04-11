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За неявку в военкомат будут лишать водительских прав: закон принят

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об электронных повестках, предусматривающий целый ряд ограничений для уклонистов
Новости
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Госдума сегодня, 11 апреля во втором и третьем чтении приняла так называемый «Закон об электронных повестках», пишет ТАСС. Он включает в себя не только новые способы рассылки повесток, но и ограничения в правах для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки. Среди возможных ограничительных мер — запрет на управление автомобилем.

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Новый закон разрешает вручать повестки не только лично в руки под роспись, как было раньше. Теперь военнообязанные будут получать уведомления электронным способом — через сервис госуслуг. Кроме того, закон допускает их отправку заказными письмами по почте. Утверждается, что новые методы будут дублировать традиционные бумажные повестки.

  • В случае неявки по повестке против уклонистов будут вводить различные ограничения. В поправках упоминаются, к примеру, запрет на открытие ИП и сделки с имуществом, нельзя будет взять кредит и управлять автомобилем. Региональным властям делегировано право вводить собственные ограничения — например, лишать неявившихся в военкомат каких-либо льгот.
  • Каким образом будут работать обеспечительные меры, пока неясно. По одной из версий, к реализации ограничения права на управление транспортом привлекут службу судебных приставов. ФССП уже располагает механизмом, позволяющим временно запрещать гражданам водить автомобиль — ограничение  накладывается, к примеру, из-за накопившихся долгов.
  • Сейчас поправки, принятые Госдумой, должен одобрить Совет федерации и подписать президент.

В конце марта стало известно, что за два месяца 2023 года право управления автомобилем было приостановлено в рамках 286,4 тысячи исполнительных производств. Всего же за 2022 год россиян с таким ограничением судебные приставы насчитали 395,6 тысячи.

А вас лишали водительских прав?

Да, было дело
Нет, я аккуратный
У меня их вообще нет

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Фото на обложке: Вячеслав Крылов, Журнал Авто.ру

#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии2
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11 апреля 2023
Видно что правительство работать не хочет, закон ничего кроме раздражения и несправедливости не несет. Повестка должна считаться врученной только в бумажнром виде и под расписку, остальное обман и лукавство а также перекладывание с больной головы на здоровую, У человека может быть миллион реальных причин почему он не знает о повестке, а он уже виноват. За такие законы надо головы снимать.
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12 апреля 2023
Да сейчас ещё электронные деньги ввиду. И все под калпаком будут. В любой момент вас отключат от жизни
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