За неявку в военкомат будут лишать водительских прав: закон принят

Госдума сегодня, 11 апреля во втором и третьем чтении приняла так называемый «Закон об электронных повестках», пишет ТАСС. Он включает в себя не только новые способы рассылки повесток, но и ограничения в правах для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки. Среди возможных ограничительных мер — запрет на управление автомобилем.