За неделю в России подорожали 15 китайских моделей, включая ещё не продающиеся

За последнюю неделю с небольшим прайс-листы переписали три китайских бренда. Всего корректировке подверглись цены на 15 моделей. Причём одна только вышла на рынок, её поставки пока реально не начались, а ещё одна только готовится стартовать, пишут «Китайские автомобили».
- Все модели JAC подорожали на 100 тысяч рублей. Лифтбек J7 отныне стоит 2,13–2,28 миллиона рублей, кроссовер JS6 — 2,73–2,93 миллиона, пикап Т6 — 2,65–2,72 миллиона. До 2,92 миллиона прибавил пикап T8 Pro, о старте продаж которого объявили на прошлой неделе. Кроссовер JS3 ещё до запуска стал стоить 1,84–1,93 миллиона.
- Кросс-купе Omoda C5 отдалилось от покупателей на 50–60 тысяч. Его стоимость теперь 2,61–3,24 миллиона рублей. Седан S5 прибавил 40 тысяч, до 2,25–2,56 миллиона рублей.
- У Chery повышение на 60 тысяч затронуло модели Tiggo 4 Pro (стал стоить 2,22–2,67 миллиона), Tiggo 7 Pro (2,82–2,95 миллиона), Tiggo 7 Pro Max (2,87–3,51 миллиона), Tiggo 8 (3,05 миллиона), Tiggo 8 Pro (3,65–3,77 миллиона), Tiggo 8 Pro Max (4,08–4,38 миллиона), гибридный Tiggo 8 Pro e+ (4,86 миллиона) и седан Arrizo 8 (3,51–3,66 миллиона).
Ранее АвтоВАЗ не исключил повышения цен на дорогие комплектации своих моделей. При этом стоимость базовых версий пообещали не менять. Напомним, что дешевле 700 тысяч рублей из Лад стоит только базовая Гранта.
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