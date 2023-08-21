За неделю в России подорожали 15 китайских моделей, включая ещё не продающиеся

За последнюю неделю с небольшим прайс-листы переписали три китайских бренда. Всего корректировке подверглись цены на 15 моделей. Причём одна только вышла на рынок, её поставки пока реально не начались, а ещё одна только готовится стартовать