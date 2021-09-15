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Раскрыты данные по штрафам за парковку на газонах в Москве

Дептранс опубликовал отчёт о количестве нарушителей правил парковки в столице
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Департамент транспорта Москвы опубликовал очередной отчёт о количестве нарушителей правил парковки в столице. За июнь, июль и август выписано более 36 000 штрафов за парковку на газоне, сообщается в Telegram-канале ведомства.

  • В автоматическом режиме это нарушение не фиксируется ни стационарными камерами, ни парконами. Снимки делают пешие инспекторы МАДИ. Штраф составляет 5000 рублей для частных лиц и 300 000 рублей, если автомобиль зареги­стрирован на юрлицо.
  • В законах города Москвы не прописано определение газона. Поэтому штрафы выписываются как за выезд на зелёную зону через бордюр, так и за стоянку одним или несколькими колёсами на том, что легко принять за обочину. Проще говоря, за любой контакт автомобиля с зелёными насаждениями.

На днях дептранс рассказал, что за минувшее лето на штрафстоянки отправили 1300 люксовых машин. Их пере­местили за неправиль­ную парковку. Лидерами антирейтинга стали марки Mercedes-Benz, Porsche и BMW.

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#штрафы#Рейтинги
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