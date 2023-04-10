Российские водители резко сократили траты на шины

Эксперты отмечают, что статистика могла бы быть ещё хуже. Однако в марте случился традиционный весенний всплеск продаж, и показатели немного выправились. Негативно на результатах этого года также отразился тот факт, что немало автомобилистов купили шины впрок год назад.