Российские водители резко сократили траты на шины

За первые три месяца этого года продажи шин в России сократились на 16 процентов в количественном выражении и на 42 процента в денежном. Водители всё чаще отдают предпочтение бюджетным моделям, пишет «КоммерсантЪ».
- По данным системы «Честный знак», в январе-марте продано 3,2 миллиона новых покрышек. Наибольшим спросом пользовалась резина с посадочным диаметром 16 дюймов (25 процентов рынка). За ней следуют шины на 15 (21,1 процента покупок) и 14 (13,4 процента) дюймов.
- К началу летнего сезона у продавцов скопилось на складах 34,8 миллиона летних и всесезонных шин. При текущем уровне потребления летних покрышек (их 25,7 миллиона) хватит на 22 месяца. Всесезонку (около 8,8 миллиона) пришлось бы распродавать 15 месяцев.
- На шины за I квартал россияне потратили 14 миллиардов рублей. Спрос явно смещается в сторону недорогих моделей. Так, продажи китайской резины Triangle выросли в 2,6 раза. Премиальные покрышки стали не только дорогими, но и дефицитными.
- Эксперты отмечают, что статистика могла бы быть ещё хуже. Однако в марте случился традиционный весенний всплеск продаж, и показатели немного выправились. Негативно на результатах этого года также отразился тот факт, что немало автомобилистов купили шины впрок год назад.
За 2022 год рынок шин в России просел на 15 процентов. При этом сегмент легковой резины показал рост на 3,3 процента. В стране было произведено 42,7 миллиона покрышек.
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