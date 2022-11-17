4,5 миллиона водителей оштрафовали в Москве за непристёгнутый ремень и разговор по телефону с начала года

В ГИБДД Москвы сообщили, что в период с января по октябрь было выявлено более 4,5 миллиона нарушителей, которые разговаривали по телефону во время езды или не пристегнули ремень безопасности. При этом непосредственно инспекторы в ходе патрулирования обнаружили чуть менее 70 тысяч игнорирующих ПДД водителей, большая часть была замечена дорожными камерами.