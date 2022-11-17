4,5 миллиона водителей оштрафовали в Москве за непристёгнутый ремень и разговор по телефону с начала года

В ГИБДД Москвы сообщили, что в период с января по октябрь было выявлено более 4,5 миллиона нарушителей, которые разговаривали по телефону во время езды или не пристегнули ремень безопасности. При этом непосредственно инспекторы в ходе патрулирования обнаружили чуть менее 70 тысяч игнорирующих ПДД водителей, большая часть была замечена дорожными камерами.
- При помощи комплексов фиксации нарушений было вынесено 3 853 402 постановления за непристёгнутый ремень безопасности. Ещё 68 115 нарушителей обнаружили патрульные экипажи ДПС.
- Во время дежурства на дорогах сотрудники ГИБДД также выявили 701 разговаривающего по мобильному водителя. Камеры за тот же срок выписали за это нарушение 804 756 «писем счастья».
В январе-сентябре за использование мобильных телефонов во время вождения было оштрафовано 607 673 автомобилиста. Почти все нарушения выявлены при помощи дорожных камер.
Пользуетесь телефоном за рулём?
Только когда стою в пробке или на светофоре
Только по громкой связи
Конечно, как же в Москве без навигатора?
Нет, никогда
Подождите
Новости загружаются