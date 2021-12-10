Юбилейная «Нива» стояла 4 года: теперь её продают впятеро дороже

На продажу на Авто.ру выставлен уникальный образец внедорожника Lada 4x4 — последний из партии автомобилей, выпущенных по случаю сорокалетия культовой «Нивы». Вся партия состояла из 1977 экземпляров — это отсылка к году создания модели. Автомобиль 2017 года выпуска практически всё это время простоял на месте и теперь продаётся за 2,5 миллиона рублей, хотя на момент выпуска данный вариант исполнения оценивался заводом в 558 900 рублей.