Юбилейная «Нива» стояла 4 года: теперь её продают впятеро дороже

На продажу на Авто.ру выставлен уникальный образец внедорожника Lada 4x4 — последний из партии автомобилей, выпущенных по случаю сорокалетия культовой «Нивы». Вся партия состояла из 1977 экземпляров — это отсылка к году создания модели. Автомобиль 2017 года выпуска практически всё это время простоял на месте и теперь продаётся за 2,5 миллиона рублей, хотя на момент выпуска данный вариант исполнения оценивался заводом в 558 900 рублей.
- Отличиями версии 40th Anniversary в 2017 году стали сугубо дизайнерские решения. К примеру, бамперы такой «Ниве» выкрасили в цвет кузова, дверные ручки отделали хромом, а колёсные диски увеличили до 16 дюймов. В салоне появилась оригинальная панель приборов, сиденья обтянули экокожей (у продающейся машины — сочетание бежевого и чёрного), также кожа появилась на рулевом колесе.
- Силовой агрегат на юбилейную Lada 4x4 ставили стандартный: 1,7-литровый атмосферный двигатель с отдачей 83 л.с. в сочетании с механической коробкой и системой полного привода. Продающийся экземпляр с 2017 года проехал всего 17 километров, но по какой причине — не уточняется. Номер финального экземпляра в партии указан на тематическом шильдике, закреплённом на крышке перчаточного ящика.
- Необычная Lada 4x4 находится в Сочи.
Ещё одна подержанная «Нива», которую продавец оценил в ту же сумму, очень далека от заводского состояния. Внедорожник снабдили, к примеру, дверями в ламбо-стиле и интерьером от Mercedes-Benz S‑класса.
Как считаете, может заводская Lada 4x4 стоить таких денег?
Конечно, это ж по сути музейный экспонат!
Нет, за что тут платить? За шильдики?
Подождите
Новости загружаются