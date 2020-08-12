В Австралии продают редчайшую Toyota Supra со съёмной крышей и без тюнинга

Очень редкий экземпляр Toyota Supra 1998 года выпуска выставили на продажу за 100 000 австралийских долларов (5,25 миллиона рублей). Это единственная двухдверка четвёртого поколения (A80) жёлтого цвета с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач и съёмной панелью крыши (Aerotop).
Двигатель — атмосферная рядная «шестёрка» объёмом три литра (2JZ-GE). Её отдача составляет 223 л.с. Силовой агрегат не подвергался тюнингу.
Пробег купе — 120 000 километров. Машина полностью в заводском и оригинальном состоянии. К автомобилю прилагается вся сервисная история.
Toyota Supra ведёт свою историю с 1978 года.
В 2002-мзакончили выпускать четвёртое поколение (А80). Пятое вышло только в 2019 году. Оно делит всю агрегатную базу и часть элементов интерьера с BMW Z4, но японское купе получило оригинальный кузов с жёсткой крышей (немецкая модель — родстер).
Купили бы стоковую Супру?
Подождите
Новости загружаются