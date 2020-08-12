В Австралии продают редчайшую Toyota Supra со съёмной крышей и без тюнинга

Пробег купе — 120 000 километров. Машина полностью в заводском и оригинальном состоянии. К авто­мобилю прилагается вся сервисная история.

Toyota Supra ведёт свою историю с 1978 года. В 2002-м закончили выпускать четвёртое поколение (А80). Пятое вышло только в 2019 году. Оно делит всю агрегатную базу и часть элементов интерьера с BMW Z4, но японское купе получило оригинальный кузов с жёсткой крышей (немецкая модель — родстер).