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В Австралии продают редчайшую Toyota Supra со съёмной крышей и без тюнинга

За автомобиль просят 5,25 миллиона рублей
Новости
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Очень редкий экземпляр Toyota Supra 1998 года выпуска выставили на продажу за 100 000 австралийских долларов (5,25 миллиона рублей). Это един­ственная двухдверка четвёртого поколения (A80) жёлтого цвета с четырёх­ступен­чатой автоматической коробкой передач и съёмной панелью крыши (Aerotop).

  • Двигатель — атмосферная рядная «шестёрка» объёмом три литра (2JZ-GE). Её отдача составляет 223 л.с. Силовой агрегат не подвергался тюнингу.

  • Пробег купе — 120 000 километров. Машина полностью в заводском и оригинальном состоянии. К авто­мобилю прилагается вся сервисная история. 

  • Toyota Supra ведёт свою историю с 1978 года. В 2002-м закончили выпускать четвёртое поколение (А80). Пятое вышло только в 2019 году. Оно делит всю агрегатную базу и часть элементов интерьера с BMW Z4, но японское купе получило оригинальный кузов с жёсткой крышей (немецкая модель — родстер).

Купили бы стоковую Супру?

Нет, тем более с атмосферным мотором
Да, это уже инвестиция

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#Спорткары#Toyota#Supra
Комментарии
Комментарии2
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12 августа 2020
Я первый проголосовал и первый написал комент
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12 августа 2020
респект!
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