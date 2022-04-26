Впечатляющие российские внедорожники по цене бюджетного седана

Среди доступных в СССР и России тольяттинских внедорожников не было версий с кузовом «кабриолет». Однако это не значит, что открытую «Ниву» нельзя отыскать на Авто.ру. Причём, судя по описанию, перед нами вовсе не Лада со срезанной где-нибудь в гараже крышей, а полноценный кабрио с подтверждающими отметками в документах.

Стихия этой красной двухдверки 1982 года выпуска — асфальт и пыльные грунтовки, которые, впрочем, не должны выводить на бездорожье: полного привода у автомобиля больше нет. Раздаточную коробку и передний мост нынешний владелец «Нивы» за ненадобностью демонтировал, зато основательно вложился в доработку кузова и начинки автомобиля, поэтому покупателю едва ли придётся тратить дополнительные деньги на мелкий ремонт и борьбу с «болячками». Покупать съёмный тент не потребуется — защищающая от дождя мягкая крыша идёт в комплекте с машиной.

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