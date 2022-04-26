Впечатляющие российские внедорожники по цене бюджетного седана

Если попытаться забыть о прагматизме и подойти к поиску автомобиля с определённой долей смелости, то можно обнаружить, что денег, собранных на покупку вполне обычной машины, хватает на нечто более эффектное и крутое. Недавно мы рассматривали пикапы по цене компактного кроссовера, а сегодня предлагаем взглянуть на кастомизированные российские внедорожники, стоимость которых не превышает 1 500 000 рублей. Примерно во столько сейчас оценивается, например, скромный Hyundai Solaris.
Среди доступных в СССР и России тольяттинских внедорожников не было версий с кузовом «кабриолет». Однако это не значит, что открытую «Ниву» нельзя отыскать на Авто.ру. Причём, судя по описанию, перед нами вовсе не Лада со срезанной где-нибудь в гараже крышей, а полноценный кабрио с подтверждающими отметками в документах.
Стихия этой красной двухдверки 1982 года выпуска — асфальт и пыльные грунтовки, которые, впрочем, не должны выводить на бездорожье: полного привода у автомобиля больше нет. Раздаточную коробку и передний мост нынешний владелец «Нивы» за ненадобностью демонтировал, зато основательно вложился в доработку кузова и начинки автомобиля, поэтому покупателю едва ли придётся тратить дополнительные деньги на мелкий ремонт и борьбу с «болячками». Покупать съёмный тент не потребуется — защищающая от дождя мягкая крыша идёт в комплекте с машиной.
Больше классических внедорожников АвтоВАЗа дешевле полутора миллионов мы собрали для вас здесь.
«Открытым» всему яркому может быть и олдскульный «козлик», а конкретно этот внедорожник из Армавира доработан так, чтобы выглядеть намного дороже своей реальной стоимости. И если аэрография, трио выхлопных труб под порогами и рифлёный металл в качестве салонной обивки — вещи на любителя, то усиленные мосты с блокировками, пересобранная подвеска с австралийскими компонентами, грязевая резина Pit Bull и силовые бамперы с лебёдкой будут полезны на реальном офроуде. Если новый владелец УАЗика, конечно, задумается о чём-то подобном…
Сам по себе внедорожник мягко намекает, что без грязи будет лучше. В салоне — кожаные кресла от Toyota, а «прокачке» аудиосистемы уделено не меньше времени, чем доработке ходовой. Теперь здесь два усилителя, дополнительный аккумулятор и эстрадные динамики, которые просят побольше баса.
На случай, если такой тюнинг вам не близок, мы собрали другие УАЗы на Авто.ру, начиная с моделей постарше.
Теперь — о крутых УАЗах с крышей. Таких, как этот кастомизированный Patriot, металлический верх которого увенчан прочным багажником, а силовой передний бампер снабжён незаменимой в сложных ситуациях лебёдкой. Надо ли пояснять, что простых путей на таких внедорожниках не ищут?
Полного перечня добавленных компонентов, подкрепляющих крутость Патриота, продавец не предоставил, ограничившись парой общих фраз. Однако на фото можно рассмотреть не только мощные стальные элементы защиты и расширители колёсных арок, но и «вездеходные» шины Bontyre Stalker M/T, шноркель, иные детали подвески и скромный внешний стайлинг. Несложно подметить и то, что реального «боя» внедорожник не знал: кузов УАЗа выглядит на пять баллов, а лакокрасочное покрытие за 19 000 километров пробега не получило ни шрамов, ни заметных глазу сколов.
Взглянуть на другие «Патриоты» ценой до полутора миллионов рублей вы можете здесь.
Интересных проектов на базе «старичков» ГАЗ-69 в России достаточно, а несколько по-настоящему убойных кастомов продаются на Авто.ру. Что касается этого чёрного внедорожника со съёмным верхом, то он, во-первых, стоит ровно полтора миллиона рублей (то есть даже дешевле ряда других «шестьдесят девятых»), а во-вторых, являет собой забористое комбо стиля и мускул.
Что до мощи и способности таскаться по грязи, то с этим у машины полный порядок: место штатного 52-сильного мотора занято современной «четвёркой» УМЗ-421 (так называемой «соткой»), которая отлично встаёт под капот и развивает почти в два раза больше мощности. Вместе с новым сердцем советский рамник обзавёлся мостами от УАЗа, новой раздаточной коробкой и гидроусилителем руля, позволившим сменить огромную баранку на компактный бублик, обшитый в цвета интерьера.
Сам салон, как и полностью перекрашенный кузов, явно дорабатывался с оглядкой на сугубо городские поездки: внедорожник обзавёлся новыми креслами, карбоновой отделкой и хромированными деталями. А в задней части нашлось место для пары мягких пассажирских диванов. Итого — шесть мест, крутая внешность и (при необходимости) полная готовность штурмовать слякоть.
А вот — более аутентичные ГАЗ-69. Некоторые из них стоят дороже полутора миллионов рублей.
«Нива» с эмблемой Chevrolet на решётке тоже может стоить и выглядеть круто. Для этого достаточно всего-то вложить в доработку несколько сотен тысяч рублей, обстоятельно модифицировать подвеску и трансмиссию и добавить компоненты из магазина товаров для джиперов.
Спек-лист внедорожника на Авто.ру действительно длинный. Он включает в себя как новые детали (например, силовые бамперы, мосты и редукторы ИЖ-Техно, 16-дюймовые колёса, блокировки и другое), так и работы по улучшению заводских компонентов. Помимо крутого железа, «Шнива» получила ещё и апдейт электроники. Так, семидюймовый экран на освежённой передней панели показывает картинку с задней камеры, а «саунд-поддержку» в дороге обеспечивает новая акустика Hertz.
Больше дорогих «Нив»? Смотрите, что нашлось на Авто.ру!