Два лучших хот-хэтча от Toyota и MINI сравнили на прямой. Видео

Toyota GR Yaris оснащён 1,6-литровым трёх­цилиндровым турбо­мотором, который развивает 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента. В сочетании с шести­ступен­чатой «механикой» и полным приводом он разгоняется до сотни за 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Снаряжённая масса — 1280 килограммов.

MINI JCW GP легче соперника на 25 кило­граммов, а турбиро­ванная «четвёрка» выдаёт 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Мотор сопряжён с восьми­ступен­чатым автоматом, а тяга передаётся только на переднюю ось. За счёт лёгкости и большей отдачи хот-хэтч разгоняется до сотни на 0,3 секунды быстрее Тойоты, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.

Первый раунд гонки прошёл на прямой протяжён­ностью в четверть мили, обе машины использовали стан­дартные настройки управления. GR Yaris резко вырвался вперёд, но JCW GP быстро сократил разрыв, а на финише вовсе перегнал «японца» на полметра. Причём время квотера у трёхдверок одинаковое: 13,6 секунды.

Затем состоялись ещё три заезда со скоростей в 80, 55 и 88 км/ч соответ­ственно. Для последней гонки водители применили спортивные настройки двигателя и подвески, и из всех трёх заездов MINI вышел победителем.

Последним соревнованием стало торможение с 97 км/ч. Лишь в этот раз GR Yaris смог выиграть, остановившись первым.