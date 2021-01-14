Два лучших хот-хэтча от Toyota и MINI сравнили на прямой. Видео

Британский YouTube-канал Carwow выпустил ролик со сравнением хэтчбеков Toyota GR Yaris и MINI JCW GP. Трёхдверкам предстояло сразиться на прямой с места и с ходу в разных режимах езды, а также пройти тест на скорость торможения.
Toyota GR Yaris оснащён 1,6-литровым трёхцилиндровым турбомотором, который развивает 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента. В сочетании с шестиступенчатой «механикой» и полным приводом он разгоняется до сотни за 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет
230 км/ч.Снаряжённая масса — 1280 килограммов.
MINI JCW GP легче соперника на 25 килограммов, а турбированная «четвёрка» выдаёт 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Мотор сопряжён с восьмиступенчатым автоматом, а тяга передаётся только на переднюю ось. За счёт лёгкости и большей отдачи хот-хэтч разгоняется до сотни на 0,3 секунды быстрее Тойоты, а максимальная скорость достигает
265 км/ч.
Первый раунд гонки прошёл на прямой протяжённостью в четверть мили, обе машины использовали стандартные настройки управления. GR Yaris резко вырвался вперёд, но JCW GP быстро сократил разрыв, а на финише вовсе перегнал «японца» на полметра. Причём время квотера у трёхдверок одинаковое: 13,6 секунды.
Затем состоялись ещё три заезда со скоростей в 80, 55 и
88 км/чсоответственно. Для последней гонки водители применили спортивные настройки двигателя и подвески, и из всех трёх заездов MINI вышел победителем.
Последним соревнованием стало торможение с
97 км/ч.Лишь в этот раз GR Yaris смог выиграть, остановившись первым.
Ранее хот-хэтч Volkswagen Golf GTI TCR седьмого поколения выставили против модифицированного RTR Ford Mustang Spitfire. Несмотря на двукратную разницу в отдаче, оба автомобиля оказались очень близки. Так, 402 метра Ford преодолел за 13,46 секунды, а VW приехал всего на секунду позже.
И всё-таки кто круче?
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