Японские тюнеры научились переделывать старые Mazda MX-5 под классические Porsche

Тюнинг-ателье HeartBeat продаёт в Японии необычный бодикит, предназначенный для родстеров Mazda MX-5 первого поколения. После его установки MX-5 напоминает своим внешним видом классические Porsche в наиболее экстремальных версиях. В комплект входят не только кузовные детали, но и альтернативная светотехника.
- В оригинале Mazda MX-5 комплектовались выдвижными фарами. Тюнеры используют вместо них оптику от старых MINI, интегрируя её в альтернативные крылья. Дополнительное сходство с «заряженными» Porsche винтажному родстеру придаёт капот с ярко выраженными воздухозаборниками, для которого предусмотрена опция контрастной окраски.
- «Миаты» также украшают расширителями колёсных арок, соединёнными массивными порогами, и кастомными колёсными дисками. Основное изменение на корме — крупное антикрыло, а переднюю часть модифицируют при помощи нового бампера. Кузовные детали делают из армированного пластика.
Японское ателье StanceMagic выбрало аналогичный способ стилизации автомобиля под 911 для демонстрации новой коллекции своих колёсных дисков. Однако донором для тюнинг-проекта, показанного в середине января, стал ещё более компактный спорткар Daihatsu Copen, который в Японии оснащают 660-кубовым мотором.
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