Японские тюнеры научились переделывать старые Mazda MX-5 под классические Porsche

Тюнинг-ателье HeartBeat продаёт в Японии необычный бодикит, предназначенный для родстеров Mazda MX-5 первого поколения. После его установки MX-5 напоминает своим внешним видом классические Porsche в наиболее экстремальных версиях. В комплект входят не только кузовные детали, но и альтернативная светотехника.