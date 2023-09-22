Японские Mazda2 и CX-3 получили новую мультимедийную систему

Японские версии хэтчбека Mazda2 и кроссовера CX-3, принципиально не менявшиеся с 2014 года, получили на домашнем рынке очередную порцию обновлений. Как пишет Carscoops, главной обновкой стала мультимедийная система с экраном на 8,8 дюйма. Она сопровождается «подключёнными» услугами, а также новыми дизайнерскими опциями.
- Информационно-развлекательный комплекс Mazda Connect с отдельно стоящим сенсорным дисплеем позволяет совершать экстренные вызовы и звонки в службу поддержки, осуществлять геолокацию автомобиля, а также управлять некоторыми его системами дистанционно с помощью смартфона. Производитель утверждает, что это обновление сделано по многочисленным просьбам клиентов. У Mazda CX-3 новая мультимедийка входит в стандартное оснащение, но для хэтчбека в младших комплектациях за неё придётся доплатить.
- Второй рестайлинг Mazda2 состоялся лишь в начале этого года. Теперь возможности персонализации дополнительно расширили, предложив для комплектаций BD и XD BD пакет Sci-Fi за 116 600 иен (786 долларов США). Набор включает лаймово-зелёные акценты на радиаторной решётке, колёсных дисках и спойлере. Производитель рекомендует сочетать его с серым либо чёрным кузовом для большего контраста.
- В то же время у японской Mazda CX-3 появилась спецверсия Vivid Monotone с основным оттенком кузова Aero Gray Metallic, который сочетается с чёрными радиаторной решёткой, крышей, 18-дюймовыми дисками и пластиковым обвесом. В интерьере добавили ярких акцентов, вдохновлённых спортивной одеждой. Кроме того, были улучшены показатели 1,8-литрового дизеля, но подробности пока не раскрываются.
- В результате обе машины слегка подорожали. Хэтчбек начнут продавать в конце декабря по ценам от 1 548 800 иен (10,5 тысячи долларов). Компактный кроссовер, который оценили минимум в 2 279 200 иен (15,8 тысячи долларов), присоединится к нему в следующем феврале.
Одной из ближайших новинок Mazda для европейского рынка должен стать большой кроссовер CX-80. Это будет увеличенная версия модели CX-60, уже знакомой россиянам благодаря параллельному импорту, и отличающаяся наличием третьего ряда сидений.
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