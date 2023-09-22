Японские Mazda2 и CX-3 получили новую мультимедийную систему

Японские версии хэтчбека Mazda2 и кроссовера CX-3, принципиально не менявшиеся с 2014 года, получили на домашнем рынке очередную порцию обновлений. Как пишет Carscoops, главной обновкой стала мультимедийная система с экраном на 8,8 дюйма. Она сопровождается «подключёнными» услугами, а также новыми дизайнерскими опциями.