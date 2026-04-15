Aston Martin тестирует странный Vantage — у него восемь выхлопных труб

Фотошпионы заметили на Нюрбургринге прототип Aston Martin Vantage, который необычен конфигурацией выпускной системы. У машины восемь выхлопных патрубков, тогда как у серийной версии их вдвое меньше. Возможно, марка тестирует некую гоночную модификацию купе, предполагает портал Carscoops.
- Четыре патрубка располагаются на стандартных местах. Ещё четыре спрятаны ниже заднего номерного знака. Это точно не финальное решение, просто оно позволило построить прототип с минимальными изменениями в серийной машине. Не исключён и вариант, что дополнительные трубы являются единственными рабочими, тогда как патрубки по краям бампера оставлены для бутафории. На это намекает их визуальное состояние.
- Помимо выреза в заднем диффузоре имеются более выраженный передний сплиттер и фиксированное антикрыло позади. Кроме того, автомобиль оснащён 21-дюймовыми коваными дисками от Vantage S. Предполагается, что у купе будут доработанные тормоза и подвеска. Четырёхлитровый двигатель V8, который на обычном Vantage развивает до 680 л.с., окажется ещё мощнее. Модель должна получить приставку AMR (Aston Martin Racing).
Ранее в этом месяце в Сети появились шпионские снимки неизвестного гиперкара Aston Martin. В нём можно заметить черты Бэтмобилей, болидов Формулы-1, гоночных автомобилей IndyCar и гиперкара Aston Martin Valkyrie Le Mans.
