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Зону платной парковки в Москве расширят на 50 улицах

С 22 января 2024 года в зону резидентных парковок Москвы войдут 50 новых участков улиц. Решение согласовано с муниципальными депутатами. Об этом столичный дептранс сообщил в своём телеграм-канале.
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С 22 января 2024 года в зону резидентных парковок Москвы войдут 50 новых участков улиц. Решение согласовано с муниципальными депутатами, сообщил столичный дептранс в своём телеграм-канале.

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  • В зону платной парковки войдут участки ул. Академика Королёва, Кондратюка, Третьего транспортного кольца, Косыгина, Обручева, Нахимовского, Севастопольского и Балаклавского проспектов, проспекта Андропова. Изменения затронут загруженные машинами улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров.
  • Предполагается, что это позволит уменьшить время приезда экстренных служб на вызовы и число нарушений правил остановки и стоянки, а также увеличить оборачиваемость парковочных мест.
  • Местные жители по-прежнему смогут оставлять свои автомобили в этих зонах бесплатно. Для этого потребуется оформить резидентное парковочное разрешение на сайте mos.ru. Услуга предоставляется в течение шести рабочих дней.

В прошлом месяце платная парковка в Москве подорожала на нескольких десятках улиц, а сама её зона была расширена за счёт 21 участка. При этом максимальный тариф остался прежним — 450 рублей в час.

Часто пользуетесь платными парковками?

Да, иначе никак
Изредка, чаще ищу бесплатное место
Вообще никогда — из принципа

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Фото на обложке: Журнал Авто.ру

#Москва#Парковка
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