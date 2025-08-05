Что здесь происходит? Бодрая викторина для тех, кто следит за курьёзными новостями

Мечтали стать детективом? Что же, сегодня мы предоставим вам такую возможность! Дальше вас ждут семь ситуаций, ознакомившись с которыми вам нужно ответить на очень простой вопрос — «Что здесь происходит?». Готовы? Поехали!
1.
Разомнёмся. Эта Kia из США легла набок после эпичного переворота. Причина ДТП необычна. Что случилось?
2.
Несколько машин на парковке тюнинг-ателье ABT в марте этого года. Но почему спортивные Audi стоят без колёс?
3.
Жителю Сан-Франциско на днях доставили дорогущий RUF CTR — редкий кастомный Porsche 911. Правда, получить машину без фиаско не удалось. Что случилось?
4.
Необычные доработки из Узбекистана. Фишка местных тюнеров 2025 года — установка на автомобили…
5.
Гвоздём американского фестиваля Thunder at the Mountain в июне стал суперкар SSC Ultimate Aero — один из быстрейших на планете. Но разгонять до «максималки» крутое купе организаторы не стали. А что придумали?
6.
А что делает на рельсах этот GMC Hummer из Детройта?
7.
На фото — победитель состязаний по бёрнауту в США осенью 2024 года. А в чём необычность призёра?
Фотографии: Сarscoops, Stephan Bauer, avtoelon, Nate Hawbaker, Metro Detroit News, reddit.com, thedrive.com