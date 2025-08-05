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Что здесь происходит? Бодрая викторина для тех, кто следит за курьёзными новостями

Хитрый квиз, в котором едва ли получится обойтись без удачи
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Мечтали стать детективом? Что же, сегодня мы предоставим вам такую возможность! Дальше вас ждут семь ситуаций, ознакомившись с которыми вам нужно ответить на очень простой вопрос — «Что здесь происходит?». Готовы? Поехали!

  • 1.

    Разомнёмся. Эта Kia из США легла набок после эпичного переворота. Причина ДТП необычна. Что случилось?

  • 2.

    Несколько машин на парковке тюнинг-ателье ABT в марте этого года. Но почему спортивные Audi стоят без колёс?

  • 3.

    Жителю Сан-Франциско на днях доставили дорогущий RUF CTR — редкий кастомный Porsche 911. Правда, получить машину без фиаско не удалось. Что случилось?

  • 4.

    Необычные доработки из Узбекистана. Фишка местных тюнеров 2025 года — установка на автомобили…

  • 5.

    Гвоздём американского фестиваля Thunder at the Mountain в июне стал суперкар SSC Ultimate Aero — один из быстрейших на планете. Но разгонять до «максималки» крутое купе организаторы не стали. А что придумали?

  • 6.

    А что делает на рельсах этот GMC Hummer из Детройта?

  • 7.

    На фото — победитель состязаний по бёрнауту в США осенью 2024 года. А в чём необычность призёра?

#Курьёзы#Викторины
6
Комментарии
Комментарии5
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5 августа 2025
7/7 легко
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7
5 августа 2025
6 из 7 - поршак с автовоза подвёл, думал что без ключей привезли
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5 августа 2025
6/7. Думал пёс сидел.
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2
30 марта 2026
7 из 7 изи
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3 июня 2026
Класс
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