Названы новые сроки запуска общего ОСАГО для России и Белоруссии

Единый полис ОСАГО для территорий России и Белоруссии можно будет оформить только в I квартале следующего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минфина. Ранее ожидали, что система заработает уже в октябре.
- Закон о введении единого ОСАГО вступит в силу 1 января 2025 года. Кроме того, соответствующим ведомствам обеих стран нужно будет объединить информационные системы и принять ряд дополнительных нормативных документов.
- Открытие доступа к единому полису ОСАГО в I квартале следующего года изданию подтвердили в нескольких страховых компаниях. Основная аудитория таких полисов — перевозчики и граждане, часто бывающие в соседней стране. Для коротких нерегулярных поездок сохранится система «Синяя карта».
- В Минфине добавили, что расширение действия страховки на сопредельное государство будет оформляться допсоглашением только по желанию клиента. Нововведение не скажется на стоимости стандартного ОСАГО, действующего только на территории России.
Ещё одно нововведение в сфере ОСАГО, запланированное на начало следующего года, — старт эксперимента по выявлению незастрахованных автомобилистов при помощи дорожных камер. Ожидается, что его запустят 1 марта, но как минимум первое время штрафовать за отсутствие ОСАГО, выявленное автоматически, не будут.
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