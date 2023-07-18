Запрещённый в США детский квадроцикл Tesla начали продавать в Китае

Детский Cyberquad подражает одноимённому взрослому транспортному средству, которое было показано в концептуальной форме в 2019 году в качестве возможной опции для Cybertruck: такой квадроцикл можно будет возить в грузовой платформе пикапа. Американский игрушечный вариант выпустили в 2021 году. Он был адресован детям старше 8 лет, имел максимальную скорость в 16 км/ч и запас хода до 24 километров.

Всего было продано около 5 тысяч экземпляров по 1900 долларов (172 тысячи рублей) за штуку, при этом многие покупатели сразу же попытались перепродать их в несколько раз дороже, поскольку товар за считанные дни исчез из официального магазина Tesla. Когда с одной из таких игрушек упала и травмировалась взрослая женщина, катавшаяся вместе с ребёнком, непосредственный производитель квадроцикла, Radio Flyer, отозвал весь тираж.