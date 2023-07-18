Запрещённый в США детский квадроцикл Tesla начали продавать в Китае

Китайское подразделение Tesla добавило в магазин на своём официальном сайте детский электрический квадроцикл Cyberquad. Похожую игрушку с несколько иными характеристиками уже пытались продавать в США, однако местная комиссия по безопасности потребительских товаров сочла её травмоопасной и настоятельно рекомендовала покупателям сделать возврат, потребовав назад деньги.
Детский Cyberquad подражает одноимённому взрослому транспортному средству, которое было показано в концептуальной форме в 2019 году в качестве возможной опции для Cybertruck: такой квадроцикл можно будет возить в грузовой платформе пикапа. Американский игрушечный вариант выпустили в 2021 году. Он был адресован детям старше 8 лет, имел максимальную скорость в 16 км/ч и запас хода до 24 километров.
Всего было продано около 5 тысяч экземпляров по 1900 долларов (172 тысячи рублей) за штуку, при этом многие покупатели сразу же попытались перепродать их в несколько раз дороже, поскольку товар за считанные дни исчез из официального магазина Tesla. Когда с одной из таких игрушек упала и травмировалась взрослая женщина, катавшаяся вместе с ребёнком, непосредственный производитель квадроцикла, Radio Flyer, отозвал весь тираж.
- Китайский Tesla Cyberquad рассчитан на детей от 8 до 12 лет (максимальная нагрузка — 50 кг). Он оснащён 350-ваттным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 188 ватт-часов, которой должно хватать на 13 километров. Предусмотрены два скоростных режима — 4 и 8 км/ч. Цена несколько ниже, чем была в Штатах — 11 990 юаней (1,67 тысячи долларов или 152 тысячи рублей).
Нынешней весной Tesla обновила права на торговую марку Cyberquad в США. Возможно, это связано с тем, что на днях на техасском заводе наладили серийное производство Cybertruck. При этом продажи пикапа ещё не начались: неизвестны даже итоговые спецификации и цены. Тем не менее, не исключено, что в перечне его опций появится и электрический квадроцикл.
Купили бы своему ребёнку такую игрушку?
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