Можно встать на «вафле» или нет? Непростая задача на знание ПДД

Вопрос свежайшей задачи цикла «Оштрафуют или нет» посвящён ситуации, которая может случиться в любом современном мегаполисе. Выехав на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, вы не можете сразу повернуть налево, пока не пропустите встречный транспорт. Но можно ли стоять на жёлтой «вафельной» разметке, пережидая кавалькаду машин? Возможно, имеет смысл поторопиться?