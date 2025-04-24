Можно встать на «вафле» или нет? Непростая задача на знание ПДД

Вопрос свежайшей задачи цикла «Оштрафуют или нет» посвящён ситуации, которая может случиться в любом современном мегаполисе. Выехав на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, вы не можете сразу повернуть налево, пока не пропустите встречный транспорт. Но можно ли стоять на жёлтой «вафельной» разметке, пережидая кавалькаду машин? Возможно, имеет смысл поторопиться?
Вы пропускаете встречные машины, чтобы повернуть налево. Придёт ли штраф за остановку на такой разметке?
Справились с задачей?
В этот раз — да
Увы, нет