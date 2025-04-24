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Можно встать на «вафле» или нет? Непростая задача на знание ПДД

Как действовать в сложной дорожной ситуации, чтобы не получить штраф
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Вопрос свежайшей задачи цикла «Оштрафуют или нет» посвящён ситуации, которая может случиться в любом современном мегаполисе. Выехав на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, вы не можете сразу повернуть налево, пока не пропустите встречный транспорт. Но можно ли стоять на жёлтой «вафельной» разметке, пережидая кавалькаду машин? Возможно, имеет смысл поторопиться?

  • Вы пропускаете встречные машины, чтобы повернуть налево. Придёт ли штраф за остановку на такой разметке?

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Увы, нет
#Оштрафуют или нет#Задачи на знание ПДД
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Комментарии
Комментарии3
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24 апреля 2025
Вафля это очередная глупость. Её следует рисовать на всех перекрёстках или не рисовать совсем. Выезд на любой перекрёсток запрещён, если за ним образовался затор. И даже на разрешающий сигнал светофора. А съезд с перекрёстка разрешён при Любом!!! сигнале светофора.
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24 апреля 2025
Коричневый лимузин, А нет, ткут двухстороннее движение, совсем слепой стал и не разглядел.
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26 декабря 2025
Слово "вафля"говорит о познаниях автора.
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