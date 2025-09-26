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За восемь месяцев в Москве зафиксировано 567 аварий с мотоциклами

С начала года и до конца лета в столице зарегистрировано 567 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В них 580 человек получили травмы, 32 погибли. Такой статистикой поделилась московская автоинспекция
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С начала года и до конца лета в столице зарегистрировано 567 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В них 580 человек получили травмы, 32 погибли. Такой статистикой поделилась московская Госавтоинспекция.

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  • «Основными нарушениями ПДД среди мотоциклистов стали: несоблюдение очерёдности проезда; нарушение правил перестроения; несоответствие скорости конкретным условиям движения», — отметили в ведомстве.
  • ГИБДД напомнила, что мототранспорт связан с повышенной опасностью из-за особенностей управления, поведения на дороге и высоких скоростных возможностей. Кроме того, он связан и с большим риском для водителя в случае аварии. В автоинспекции призвали не пренебрегать защитной экипировкой.

За девять месяцев прошлого года количество ДТП с участием мотоциклистов в Москве снизилось почти на 16%. Их зафиксировали 576, 602 человека пострадали, 27 — погибли.

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#Мотоциклы#Статистика
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26 сентября 2025
Всего лишь, а автомобилей?
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