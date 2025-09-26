За восемь месяцев в Москве зафиксировано 567 аварий с мотоциклами

С начала года и до конца лета в столице зарегистрировано 567 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В них 580 человек получили травмы, 32 погибли. Такой статистикой поделилась московская автоинспекция