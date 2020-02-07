Посмотрите на большой внедорожник, который поставили на крохотные колёса

Американская компания Arch Street, которая занимается продажей дисков и шин, решила проверить, как будет смотреться 5,7-метровый GMC Yukon XL на колёсах, которые в два раза меньше стандартных. При этом внедорожник оснащён лифт-комплектом подвески, увеличивающим дорожный просвет на 229 миллиметров. Посмотрите, как забавно выглядит большой автомобиль на маленьких колёсах, особенно когда он дымит резиной на месте.
Чего не хватает внедорожнику на крохотных колёсах?
Прыгающей подвески
Яркой расцветки
Нормальных колёс