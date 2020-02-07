Посмотрите на большой внедорожник, который поставили на крохотные колёса

Американская компания Arch Street, которая занимается продажей дисков и шин, решила проверить, как будет смотреться 5,7-метровый GMC Yukon XL на колёсах, которые в два раза меньше стандартных. При этом внедорожник оснащён лифт-комплектом подвески, увеличивающим дорожный просвет на 229 миллиметров. Посмотрите, как забавно выглядит большой автомобиль на маленьких колёсах, особенно когда он дымит резиной на месте.