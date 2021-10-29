В Японии стартовали продажи первого в мире аэробайка. Он стоит 680 тысяч долларов

Японский стартап A.L.I. Technologies Inc. представил первый в мире серийный аэробайк под названием XTURISMO Limited Edition и открыл приём заказов на него. Аппарат обойдётся покупателям в 77,7 миллиона иен (примерно 680 тысяч долларов). Начать его поставки A.L.I. Technologies обещает уже в первой половине 2022 года.
- Аэробайк представляет из себя корпус, напоминающий мотоцикл, на платформе с шестью пропеллерами — двумя крупными под корпусом и четырьмя поменьше по бокам. С помощью них он парит в воздухе на высоте нескольких метров. На земле он стоит на парковочных полозьях. Модель представлена в чёрно-красном варианте.
- Благодаря гибридной силовой установке, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и четырёх электромоторов, XTURISMO развивает скорость до 100 км/ч. Заряда хватит на 30–40 минут полёта.
- При длине 3,7 метра, ширине 2,4 метра и высоте 1,5 метра аэробайк весит примерно 300 килограммов. В нём может сидеть только один пилот массой до 100 килограммов.
- «До сегодняшнего дня люди выбирали между перемещениями по земле или высоко в небе. Мы надеемся предложить новый способ передвижения», — заявил агентству Reuters исполнительный директор стартапа Дайцуке Катано.
- A.L.I. Technologies Inc. работал над аэробайком с 2017 года и продемонстрировал его возможности 26 октября на гоночном треке близ горы Фудзи.
- Пока что аэробайки не могут быть использованы для передвижения по дорогам общественного пользования Японии, сообщает NHK World Japan. Однако компания собирается провести их тестирование с властями префектуры Яманаси для дальнейшего использования при чрезвычайных ситуациях.
- Венчурный стартап A.L.I. Technologies Inc. с головным офисом в Токио специализируется на производстве дронов. В числе его инвесторов такие крупные технологичные компании, как Mitsubishi Electric и Kyocera.
В конце октября китайская компания Xpeng объявила о разработке аэромобиля, способного перемещаться и по воздуху, и по дорогам. Серийное производство планируется начать уже в 2024 году.
Когда по России начнут массово летать аэробайки?
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