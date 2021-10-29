Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

В Японии стартовали продажи первого в мире аэробайка. Он стоит 680 тысяч долларов

Поставки XTURISMO Limited Edition покупателям начнутся уже в первой половине 2022 года
Новости
1
4

Японский стартап A.L.I. Technologies Inc. представил первый в мире серийный аэробайк под названием XTURISMO Limited Edition и открыл приём заказов на него. Аппарат обойдётся покупателям в 77,7 миллиона иен (примерно 680 тысяч долларов). Начать его поставки A.L.I. Technologies обещает уже в первой половине 2022 года.

  • Аэробайк представляет из себя корпус, напоминающий мотоцикл, на платформе с шестью пропеллерами — двумя крупными под корпусом и четырьмя поменьше по бокам. С помощью них он парит в воздухе на высоте нескольких метров. На земле он стоит на парковочных полозьях. Модель представлена в чёрно-красном варианте.
  • Благодаря гибридной силовой установке, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и четырёх электро­моторов, XTURISMO развивает скорость до 100 км﻿/﻿ч. Заряда хватит на 30–40 минут полёта.
  • При длине 3,7 метра, ширине 2,4 метра и высоте 1,5 метра аэробайк весит примерно 300 килограммов. В нём может сидеть только один пилот массой до 100 килограммов.
  • «До сегодняшнего дня люди выбирали между перемеще­ниями по земле или высоко в небе. Мы надеемся предложить новый способ передвижения», — заявил агентству Reuters исполнительный директор стартапа Дайцуке Катано.
  • A.L.I. Technologies Inc. работал над аэробайком с 2017 года и продемонстри­ровал его возможности 26 октября на гоночном треке близ горы Фудзи.

Подождите

Видео загружается

  • Пока что аэробайки не могут быть использованы для пере­движения по дорогам общественного пользования Японии, сообщает NHK World Japan. Однако компания собирается провести их тести­рование с властями префектуры Яманаси для дальней­шего использо­вания при чрезвычайных ситуациях.
  • Венчурный стартап A.L.I. Technologies Inc. с головным офисом в Токио специали­зируется на производстве дронов. В числе его инвесторов такие крупные технологичные компании, как Mitsubishi Electric и Kyocera.

В конце октября китайская компания Xpeng объявила о разработке аэромобиля, способного перемещаться и по воздуху, и по дорогам. Серийное производство планируется начать уже в 2024 году.

Когда по России начнут массово летать аэробайки?

К 2030 году
К 2050 году
Никогда

Подождите

Новости загружаются

#Технологии
1
Комментарии
Комментарии4
Войдите, чтобы комментировать
29 октября 2021
уася
Нравится
Ответить
1 ноября 2021
Oза что такая цена
Нравится
Ответить
2 ноября 2021
За Свободу !
Нравится
Ответить
2 ноября 2021
Та не ! Тыж бесконтрольный будеш ! А государство таких не любит ! Оно ж для тебя платные дороги, безопасные строит ! А страховать тебя как ? Вдруг тебе приспичит, а депутат внизу ! А налоги - ты ж мотор на пол киловата увеличиш, а бедное, оно , недополучит ! <br />Не, рождённый ...- ... не может ! <br />Разве вротен берг промелькнёт тенью ! Друган всё таки !!!
Нравится
Ответить
Читать ещё