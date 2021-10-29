В Японии стартовали продажи первого в мире аэробайка. Он стоит 680 тысяч долларов

Японский стартап A.L.I. Technologies Inc. представил первый в мире серийный аэробайк под названием XTURISMO Limited Edition и открыл приём заказов на него. Аппарат обойдётся покупателям в 77,7 миллиона иен (примерно 680 тысяч долларов). Начать его поставки A.L.I. Technologies обещает уже в первой половине 2022 года.