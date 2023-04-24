«Японский Rolls-Royce Cullinan» от Toyota заметили на дорожных тестах

На портале ClubLexus опубликованы шпионские фотографии прототипа роскошного кроссовера Toyota Century. Считается, что его могут рассекретить в конце лета, а пока машина участвует в дорожных тестах в камуфляже.
- Из-под маскировочной плёнки проступают только фары и фонари. Из-за их «двухэтажного» оформления машину можно было бы принять за будущую новинку марки Genesis. Однако японские номерные знаки указывают на то, что это всё-таки Toyota Century.
- Дизайн флагманского вседорожника будет строгим. Единственным элементом со скругленным углом видится только задняя стойка кузова. Скорее всего, стилистически кроссовер Century будет в значительной степени перекликаться с одноимённым седаном.
- О технической составляющей пока ничего не известно. Предполагается, что в основу новинки ляжет платформа не Land Cruiser 300, а недавно представленного удлинённого Highlander. Она позволит разместить в салоне два раздельных кресла второго ряда как в Rolls-Royce Cullinan и в Bentley Bentayga.
- Стоимость кроссовера Toyota Century составит не менее 15 миллионов иен, что по текущему курсу эквивалентно 9 миллионам рублей.
Ещё одну премиальную новинку рассекретил на прошлой неделе в рамках Шанхайского автосалона Lexus. Второе поколение минивэна LM решено сделать глобальной моделью. В топовой версии он располагает четырёхместным салоном, в котором задняя VIP-зона отделена стационарной перегородкой со встроенным 48-дюймовым дисплеем.
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