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«Японский Rolls-Royce Cullinan» от Toyota заметили на дорожных тестах

В объектив фотошпионов попал прототип кроссовера Toyota Century. Считается, что его могут рассекретить в конце лета, а пока машина полностью укрыта камуфляжем
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На портале ClubLexus опубликованы шпионские фотографии прототипа роскошного кроссовера Toyota Century. Считается, что его могут рассекретить в конце лета, а пока машина участвует в дорожных тестах в камуфляже.

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  • Из-под маскировочной плёнки проступают только фары и фонари. Из-за их «двухэтажного» оформления машину можно было бы принять за будущую новинку марки Genesis. Однако японские номерные знаки указывают на то, что это всё-таки Toyota Century.
  • Дизайн флагманского вседорожника будет строгим. Единственным элементом со скругленным углом видится только задняя стойка кузова. Скорее всего, стилистически кроссовер Century будет в значительной степени перекликаться с одноимённым седаном.
  • О технической составляющей пока ничего не известно. Предполагается, что в основу новинки ляжет платформа не Land Cruiser 300, а недавно представленного удлинённого Highlander. Она позволит разместить в салоне два раздельных кресла второго ряда как в Rolls-Royce Cullinan и в Bentley Bentayga.
  • Стоимость кроссовера Toyota Century составит не менее 15 миллионов иен, что по текущему курсу эквивалентно 9 миллионам рублей.

Ещё одну премиальную новинку рассекретил на прошлой неделе в рамках Шанхайского автосалона Lexus. Второе поколение минивэна LM решено сделать глобальной моделью. В топовой версии он располагает четырёхместным салоном, в котором задняя VIP-зона отделена стационарной перегородкой со встроенным 48-дюймовым дисплеем.

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#Премиальные кроссоверы#Шпионы#Toyota#Century
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