Рэпер Канье Уэст готовит внедорожник: у него огромные колёса и дизайн от создателя кроссовок New Balance

Компания Donda, принадлежащая музыканту и продюсеру Канье Уэсту, опубликовала первое изображение автомобиля собственной разработки. Как пишет News Break, пока речь идёт лишь о концепт-каре, однако в будущем он вполне может стать серийным. При этом издание не исключило участия в проекте компании Tesla в качестве партнёра, учитывая дружеские отношения Уэста и Илона Маска.
- Концепт называется Foam Vehicle. Неизвестно, является ли это словосочетание полноценным названием проекта или отсылкой к тому, что прототип будет сделан из пенопласта (foam — «пена»). Никаких технических деталей также пока не обнародовано.
- Прототип на тизере выглядит внедорожником необычной конструкции с огромными колёсами, минимальными свесами и очень небольшой площадью остекления. Схожие очертания имели некоторые малотиражные минивэны второй половины прошлого века — например, AMC Van или Brubaker Box. Однако в каком именно классе сыграет Donda Foam, не уточняется.
- На данный момент известно лишь, что внешность и интерьер концепта разрабатываются под руководством Стивена Смита, возглавившего отдел промышленного дизайна Donda. Смит известен главным образом как специалист по дизайну обуви — он работал, к примеру, с New Balance и Adidas, а также создавал линейку кроссовок для собственного бренда Уэста. Однако, по словам Канье, Смит успел поработать в сферах дизайна спортивной одежды и электроники.
- Когда именно Donda Foam будет представлен «вживую», не сообщается.
Ранее Канье Уэст стал известен необычным подарком, который сделал одному из друзей и коллег: музыкант подарил российский вездеход Шерп. Ещё один плод сотрудничества рэпера и крупного автопроизводителя — прототип Will.I.AMG, созданный компанией Mercedes-AMG по идеям музыканта will.i.am.
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