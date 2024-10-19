Запрет на свап моторов, реальные цены на новый Тигуан и кое-что ещё

Что ещё хочет запретить ГИБДД? За сколько в России в 2024 году можно купить новый VW Tiguan? Что пришлось пережить Весте, чтобы стать Аурой? Какая модель Tank оказалась брутальнее Гелика? Ответы на эти и другие важные вопросы прошедшей недели — в коротком дайджесте.
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ГИБДД подготовила постановление, запрещающее вносить некоторые изменения в конструкцию автомобиля. Например, водителям перестанут выдавать разрешения на установку более мощных двигателей, а также на удлинение рамы. Разбираемся, кого коснутся запреты и для чего они нужны.
Весной этого года в Европе и Китае стартовали продажи Тигуана третьего поколения. В Россию новинку официально не завозят, но ситуацию исправил параллельный импорт, ведь модель в нашей стране популярна. А какие модификации сейчас есть в наличии у дилеров, откуда эти машины привезли и сколько они стоят? Мы всё выяснили.
АвтоВАЗ запустил в производство удлинённый вариант Весты, который получил собственное название — Aura. Лимузин поступит в продажу в ноябре, но мы на нём уже поездили и выяснили, что пришлось пережить Весте, чтобы стать Аурой, сколько такая машина будет стоить и кому она адресована.
На АвтоВАЗе подтвердили прекращение разработки «Нивы» третьего поколения. Как бы то ни было, новая «Нива» планировалась давно и её разработка продвинулась довольно далеко. Поэтому мы решили вспомнить все известные подробности о внедорожнике будущего, который ушёл в прошлое, так и не появившись.
Доработанный УАЗ — это такая же норма, как тепло летом, дожди осенью и снег зимой. Но некоторые экземпляры впечатляют и выделяются даже на фоне других тюнингованных машин. А ещё они время от времени попадают в продажу! Собрали самые впечатляющие проекты на базе ульяновских машин, которые можно купить.
Владелец этого Mercedes-Benz CL — давний фанат машин этой марки. Одних только S-классов у него было 12 штук! Но именно CL он окружил такой любовью и заботой, что за год потратил на него почти 2,5 миллиона рублей. Рассказываем, на что пошли эти деньги.
Покупка электромобиля может быть обусловлена не только желанием находиться на острие автомобильной моды — владение «электричкой» в ряде случаев выгоднее, чем автомобилем с ДВС. И в России существует ряд льгот для тех, кто предпочитает «зелёные» машины. Какие именно бонусы положены сегодня собственникам электрокаров? Рассказываем вместе с брендом ORA!
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