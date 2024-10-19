Запрет на свап моторов, реальные цены на новый Тигуан и кое-что ещё

Весной этого года в Европе и Китае стартовали продажи Тигуана третьего поколения. В Россию новинку официально не завозят, но ситуацию исправил параллельный импорт, ведь модель в нашей стране популярна. А какие модификации сейчас есть в наличии у дилеров, откуда эти машины привезли и сколько они стоят? Мы всё выяснили.