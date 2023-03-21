Замена Camry для России, тест большого Geely и прощальный Challenger. Главное за день

Историй о том, как на купленный автомобиль наложили запрет из-за долгов предыдущего собственника, — масса. Ранее мы разбирали ситуацию, сложившуюся из-за ошибки приставов, но новый вопрос от читателя оказался ещё более запутанным. Получится ли оспорить арест на машину, наложенный после её покупки? Отвечает юрист!

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Большой полноприводник от Geely в России ждали с предвкушением. И вот Monjaro наконец-то официально вышел на наш рынок — приём заказов был открыт на прошлой неделе. Мы познакомились с солидным Geely и готовы рассказать о нём всё самое интересное!