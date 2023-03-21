Замена Camry для России, тест большого Geely и прощальный Challenger. Главное за день

Добрый вечер! Компания Dodge представила самый мощный и быстрый Challenger в истории — прощальный Challenger SRT Demon 170. С новым двигателем, который развивает до 1039 л.с., масл-кар способен ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) менее чем за 2 секунды. Сгорая от желания прокатиться на этом сумасшедшем Додже, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Защита кузова прозрачной плёнкой
Защитные прозрачные плёнки должны стать «второй кожей» вашего автомобиля и принять на себя большинство внешних воздействий, с которыми сталкивается ЛКП. Какие основные виды плёнок предлагают сегодня в детейлинг-центрах, что лучше выбрать и какие в принципе имеет плюсы и минусы защита плёнкой? Рассказываем!
Крутые машины, которых больше нет
Причин, по которым отличные при жизни машины внезапно завершают конвейерный путь, наберётся много. Портит ли это репутацию крутого автомобиля? Пожалуй, нет. Скучаем ли мы по этим необычным моделям? Однозначно! И речь сейчас не только о спорткарах — мы решили вспомнить несколько замечательных моделей массовых брендов, которые всегда приятно встретить в продаже.
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Историй о том, как на купленный автомобиль наложили запрет из-за долгов предыдущего собственника, — масса. Ранее мы разбирали ситуацию, сложившуюся из-за ошибки приставов, но новый вопрос от читателя оказался ещё более запутанным. Получится ли оспорить арест на машину, наложенный после её покупки? Отвечает юрист!
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Большой полноприводник от Geely в России ждали с предвкушением. И вот Monjaro наконец-то официально вышел на наш рынок — приём заказов был открыт на прошлой неделе. Мы познакомились с солидным Geely и готовы рассказать о нём всё самое интересное!
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Рассказываем, что такое топливные форсунки, как они устроены, почему выходят из строя и как избежать неприятностей.
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