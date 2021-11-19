Яндекс AUTO talk: совместная онлайн-конференция Авто.ру и Дзен, которая пройдёт 1 декабря

1 декабря состоится совместная онлайн-конференция Авто.ру и Яндекс.Дзен — Яндекс AUTO talk. Главной темой мероприятия станет эффективная работа с сервисом Яндекс.Дзен и полезные инструменты Авто.ру для автомаркетологов. О чём расскажут на конференции:
- ценные кейсы и примеры спецпроектов;
- как вовлекающий контент и продающие тексты помогают привлекать аудиторию и продавать больше автомобилей;
- наиболее эффективные форматы для Дзена;
- продуктовые новинки и секреты, которые помогут оптимизировать размещение на Авто.ру.
Мероприятие «обязательно к посещению», если вы digital- или контент-маркетолог, руководитель отдела маркетинга автопроизводителя или дилера, или специалист рекламного агентства, которое работает с клиентами из автоиндустрии.
Кто будет выступать:
- Екатерина Черенкова, специалист по маркетинговым проектам MINI;
- Александр Федак, ведущий интернет-маркетолог, «Рольф»;
- Анастасия Молчанова, продюсер спецпроектов, Авто.ру;
- Кирилл Голубев, менеджер по работе с клиентами, Авто.ру;
- Олег Копылов, руководитель группы производства рекламного контента, Яндекс.Дзен.
Начало трансляции — в 11:00 по московскому времени. Подробнее ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно по этой ссылке. Участие бесплатное!
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