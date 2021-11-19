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Яндекс AUTO talk: совместная онлайн-конференция Авто.ру и Дзен, которая пройдёт 1 декабря

Кратко, но ёмко и интересно о полезных инструментах для автомаркетологов
Про бизнес

1 декабря состоится совместная онлайн-конференция Авто.ру и Яндекс.Дзен — Яндекс AUTO talk. Главной темой мероприятия станет эффективная работа с сервисом Яндекс.Дзен и полезные инструменты Авто.ру для автомаркетологов. О чём расскажут на конференции:

  • ценные кейсы и примеры спецпроектов;
  • как вовлекающий контент и продающие тексты помогают привлекать аудиторию и продавать больше автомобилей;
  • наиболее эффективные форматы для Дзена;
  • продуктовые новинки и секреты, которые помогут оптимизировать размещение на Авто.ру.

Мероприятие «обязательно к посещению», если вы digital- или контент-маркетолог, руководитель отдела маркетинга автопроизводителя или дилера, или специалист рекламного агентства, которое работает с клиентами из автоиндустрии.

Кто будет выступать:

  • Екатерина Черенкова, специалист по маркетинговым проектам MINI;
  • Александр Федак, ведущий интернет-маркетолог, «Рольф»;
  • Анастасия Молчанова, продюсер спецпроектов, Авто.ру;
  • Кирилл Голубев, менеджер по работе с клиентами, Авто.ру;
  • Олег Копылов, руководитель группы производства рекламного контента, Яндекс.Дзен.

Начало трансляции — в 11:00 по московскому времени. Подробнее ознакомиться с программой конференции и зареги­­стри­ро­ваться можно по этой ссылке. Участие бесплатное!

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#Конференции#Мероприятия
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