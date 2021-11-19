Яндекс AUTO talk: совместная онлайн-конференция Авто.ру и Дзен, которая пройдёт 1 декабря

1 декабря состоится совместная онлайн-конференция Авто.ру и Яндекс.Дзен — Яндекс AUTO talk. Главной темой мероприятия станет эффективная работа с сервисом Яндекс.Дзен и полезные инструменты Авто.ру для автомаркетологов. О чём расскажут на конференции:

ценные кейсы и примеры спецпроектов;

как вовлекающий контент и продающие тексты помогают привлекать аудиторию и продавать больше автомобилей;

наиболее эффективные форматы для Дзена;

продуктовые новинки и секреты, которые помогут оптимизировать размещение на Авто.ру.

Мероприятие «обязательно к посещению», если вы digital- или контент-маркетолог, руководитель отдела маркетинга автопроизводителя или дилера, или специалист рекламного агентства, которое работает с клиентами из автоиндустрии.

Кто будет выступать:

Екатерина Черенкова, специалист по маркетинговым проектам MINI;

Александр Федак, ведущий интернет-маркетолог, «Рольф»;

Анастасия Молчанова, продюсер спецпроектов, Авто.ру;

Кирилл Голубев, менеджер по работе с клиентами, Авто.ру;

Олег Копылов, руководитель группы производства рекламного контента, Яндекс.Дзен.

Начало трансляции — в 11:00 по московскому времени. Подробнее ознакомиться с программой конференции и зареги­­стри­ро­ваться можно по этой ссылке. Участие бесплатное!