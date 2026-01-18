Bugatti подтвердила скорый перевыпуск Veyron как эксклюзивного гиперкара

Также одновременно с обнародованием тизера Bugatti опубликовала на официальном сайте воспоминания эксперта по испытаниям суперкаров Лориса Бикокки о его участии в тестах предсерийных прототипов Veyron в начале 2000-х, сопроводив рассказ несколькими архивными фотографиями.

Компания Bugatti обещала, что в рамках программы Solitaire будет выпускать по две уникальных машины в год. Таким образом, можно ожидать, что во второй половине 2026-го состоится премьера ещё одной новинки. Первой моделью этого подразделения стало купе Brouillard на платформе родстера Mistral — фактически, его версия с кузовом с жёсткой крышей и уникальным дизайном.