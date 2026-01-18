Избранное
Bugatti подтвердила скорый перевыпуск Veyron как эксклюзивного гиперкара

Новинка сохранит знаменитый W16
Новости

Впервые сообщения о плане Bugatti выпустить новый уникальный гиперкар в рамках программы Solitaire появились в начале года. Источники утверждали, что образцом для него станет первый экземпляр Veyron. Сейчас компания опубликовала анонсирующий эксклюзивную новинку короткий тизер, частично подтвердив сообщения инсайдеров. Также подтверждена и дата премьеры гиперкара — она состоится 22 января.

  • Название источника вдохновения нового гиперкара пока не уточняется. В официальном сообщении будущую новинку описывают как «ультраэксклюзивный, единственный в своем роде автомобиль, посвящённый иконе неповторимой истории Bugatti», и это можно считать косвенным намёком на Veyron.
  • Тизер также пока обеспечивает только косвенные подсказки. К примеру, в ролике можно увидеть нанесённые на кузов автомобиля символы EB, 1600 и W16. Официальное название Вейрона — EB Veyron 16.4. Очертания моторного отсека, показанные в видео, отдалённо напоминают заднюю часть этой модели. Наконец, ранее сообщалось, что новая эксклюзивная модель будет посвящена первому Вейрону, который имел красно-чёрную окраску кузова. Судя по видео, будущая новинка оформлена аналогичным образом.

Предсерийные испытательные прототипы Bugatti Veyron. Фото: Bugatti

  • Также одновременно с обнародованием тизера Bugatti опубликовала на официальном сайте воспоминания эксперта по испытаниям суперкаров Лориса Бикокки о его участии в тестах предсерийных прототипов Veyron в начале 2000-х, сопроводив рассказ несколькими архивными фотографиями.

Компания Bugatti обещала, что в рамках программы Solitaire будет выпускать по две уникальных машины в год. Таким образом, можно ожидать, что во второй половине 2026-го состоится премьера ещё одной новинки. Первой моделью этого подразделения стало купе Brouillard на платформе родстера Mistral — фактически, его версия с кузовом с жёсткой крышей и уникальным дизайном.

#Премиальные машины#Bugatti#EB Veyron 16.4#Новинки#Суперкары
