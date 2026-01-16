Продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz обвалились в 2025 году

Марки «большой немецкой тройки» — BMW, Mercedes‑Benz и Audi — опубликовали официальную статистику продаж за 2025 год. Все три бренда зафиксировали отрицательную динамику на ключевых рынках. Наименьший спад показал BMW, максимальное падение зафиксировано у Mercedes‑Benz. У всех марок проблемы в Китае, где спрос смещается в сторону местных брендов.
- Спрос на Audi упал на 2,9%. Рост на домашнем рынке (плюс 4%) не смог компенсировать падение в других приоритетных регионах: на 5% в Китае и сразу на 12,2% в Северной Америке.
- В целом концерн BMW сумел нарастить продажи на 0,5%. Однако главный бренд сократил поставки на 1,4%. Суммарный спрос на BMW и Mini в Китае упал на 12,5%.
- Легковое подразделение Mercedes-Benz потеряло 9% покупателей, оказавшись по этому показателю наименее успешным из трёх основных брендов немецкого премиум-сегмента. Спад в Северной Америке сопоставим с Audi (минус 12%), зато в Китае компания просела сразу 19%.
Сегодня же стали известны результаты глобальных продаж Porsche. Компания ушла в минус на 10%. У бренда всё стабильно в Северной Америке, но существенные потери в Германии (минус 16%) и Китае (минус 26%).
Китайцы снова полюбят европейский премиум?
Безусловно
Вряд ли
Обратной дороги нет
Подождите
Новости загружаются