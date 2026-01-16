Продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz обвалились в 2025 году

Марки «большой немецкой тройки» — BMW, Mercedes‑Benz и Audi — опубликовали официальную статистику продаж за 2025 год. Все три бренда зафиксировали отрицательную динамику на ключевых рынках. Наименьший спад показал BMW, максимальное падение зафиксировано у Mercedes‑Benz. У всех марок проблемы в Китае, где спрос смещается в сторону местных брендов.